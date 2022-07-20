Bloomberg: Еврокомиссия предложит уже с августа сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из России

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Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам соглашение, подразумевающее добровольное сокращение потребления газа на 15% со следующего месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причиной такого решения агентство называет опасения ЕС из-за возможной полной остановки поставок газа из России. Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя «Сохрани газ для безопасной зимы».

Еврокомиссия собирается опубликовать этот план 20 июля. Он будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение, а также рыночные меры для экономии газа. Как ранее сообщала испанская газета El Pais, в рамках плана предлагается ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

Как пишет Bloomberg, власти ЕС также хотят закрепить за собой право обязывать страны-участницы сокращать потребление газа, если добровольных ограничений будет недостаточно. Эту меру должны одобрить члены блока, большая часть которых выступает против принудительных ограничений.

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С середины июня объем прокачки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» был сокращен до 40% от обычного уровня. 11 июля «Газпром» остановил газопровод «Северный поток» для проведения плановых работ на 10 дней. По данным Reuters, компания намерена восстановить поставки газа с 21 июля, но не в полном объеме.

В Европе опасаются, что Россия не станет возобновлять поставки газа, прибегнув к газовому шантажу для снятия санкций. Москва отрицает использование газа для политического давления.

Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, которую приводит Bloomberg, в случае холодной зимы ВВП Евросоюза может сократиться на 1,5%. Ситуация с ростом цен на газ и сокращение поставок уже затронули 12 стран ЕС. В частности, Германия из-за ситуации с газом перешла на второй уровень чрезвычайной ситуации.

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