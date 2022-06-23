Германия из-за сокращения поставок из России и роста цен на газ перешла на второй уровень чрезвычайной ситуации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Германии перешли на вторую ступень аварийного плана, разработанного на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Причинами для введения повышенного уровня тревоги стало значительное сокращение поставок из России и высокие цены на газ.

«С этого момента газ в Германии становится дефицитным продуктом. Рынок способен обеспечить заявки на потребление и умеренное пополнение резервов, но это не должно внушать нам ложное чувство безопасности», — заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Он назвал ситуацию серьезной и заявил, что Германия должна сократить потребление газа и увеличить количество производимой угольными электростанциями энергии, чтобы заполнить газохранилища к зиме. Сейчас они заполнены чуть больше, чем на половину.

Помимо этого власти Германии рассматривают возможность сокращения расходов на отопление жилых домов, разработки модели газового аукциона, выделения дополнительных 15 миллиардов на закупку газа, а также предлагают пересмотреть запрет на .

По мнению министра, ухудшение ситуации на газовом рынке и скачок цен являются стратегией Владимира Путина, призванной разделить Евросоюз.

На мой взгляд, цель состоит в том, чтобы разрушить те основы, на которых Германия и Европа стоят последние несколько месяцев — наше великое единство, солидарность с Украиной и готовность платить цену за защиту свободы.

Читайте также

Большой немецкий разворот Как самая дружественная России страна Евросоюза уже три месяца учится жить без Москвы, изобретает себя заново и создает крупнейшую армию в Европе

Читайте также

Большой немецкий разворот Как самая дружественная России страна Евросоюза уже три месяца учится жить без Москвы, изобретает себя заново и создает крупнейшую армию в Европе

Россия постепенно сокращает поставки газа в Европу в течение года. В июне «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» на 40% — с плановых 167 до 100 миллионов кубометров в сутки. В госкорпорации снижение поставок связывают с плановой профилактикой и компанией Siemens, которая из-за канадских санкций не может вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты. В ЕС действия России называют «шантажом».

Германия и Австрия ввели первый уровень режима ЧС в конце марта. Нидерланды, Дания и Швеция сделали это в середине июня. Первая степень готовности подразумевает рекомендации по сокращению потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке со стороны властей.

Ранее страны Европы планировали использовать газ для «зеленой» перестройки экономики, сокращения выбросов и развития источников возобновляемой энергии. Но сейчас, как пишет «Русская служба Би-би-си», даже самые «зеленые» чиновники согласны тем, что необходимо возвращаться к активной эксплуатации угольных электростанций.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь