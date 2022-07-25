Война Сто пятьдесят второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 24 июля находится здесь, главные фотографии этого дня — тут.
Главные новости утра:
- ФСБ объявила о раскрытии плана украинской разведки по угону самолеты ВВС РФ.
- Пророссийские власти Херсонской области объявили о скором отказе от гривны в пользу рубля.
- В Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy.
- Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, против которой завели дело о «фейках» про армию, покинула Россию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ опубликован 25 июля.
Как пишет «Украинская правда», Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта министерства юстиции Украины, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост. В 2010 году, напоминает издание, Демченко лоббировал «Харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Христо Грозев прокомментировал утренние заявления ФСБ: он заявил, что не участвовал в каких-либо операциях спецслужб.
По словам Грозева, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Это расследование, сообщил он, в скором времени будет опубликовано.
Пророссийские войска ведут «зачистку» территории Углегорской ТЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР.
Брифинг Дмитрия Пескова
Главное по версии ТАСС.
Удар по порту Одессы никак не должен повлиять на начало отгрузки зерна, необходимая для вывоза инфраструктура не затронута.
ООН по итогам договоренностей в Стамбуле должна выполнить свою часть работы, связанную со снятием косвенных ограничений экспорта РФ.
Надо дождаться начала работы механизма по вывозу украинского зерна, прежде чем оценивать его эффективность.
Слова Шольца о том, что РФ ненадежный поставщик газа, контрастируют с реальностью и историями поставок.
Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу, она де-факто во многом гарантирует энергобезопасность ЕС.
Прокачка по «Северному потоку» после установки возвращенной с ремонта турбины пойдет в объеме, в котором это возможно технологически.
В Украину прибыли польские танки PT-91 Twardy, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
PT-91 — модификация советского танка Т-72, которая производится в Польше по лицензии.
Авиакомпании не досчитаются 19 миллионов пассажиров из-за закрытых аэропортов юга России
Такие оценки приводит Минтранс, с презентацией которого ознакомились «Ведомости». Это почти пятая часть от запланированного на 2022 год объема авиаперевозок российскими компаниями.
Самые большие потери перевозчики понесут летом: в июне они уже недосчитались 2,7 миллиона пассажиров, в июле и в августе из-за закрытых аэропортов, по прогнозу Минтранса, пассажиропоток будет меньше на 3,2 и 3,3 миллиона человек соответственно.
Ведомство прогнозирует, что южные аэропорты, закрытые с начала войны, не откроются и осенью.
Глава Еврокомиссии заявила о цели уйти от зависимости от российского газа к 2027 году
Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому агентству DPA назвала Россию ненадежным партнером
«Нашей главной целью остается полная независимость от поставок российского газа в Европу не позднее 2027 года», — сказала она.
Ранее «Медуза» писала, что референдумы могут пройти в единый день голосования в России 11 сентября.
Ежедневная сводка британской разведки
Сегодняшний отчет посвящен проблемам российской армии с ремонтом техники.
- В Донбассе и Херсоне продолжаются безрезультатные бои. Российское командование по-прежнему стоит перед дилеммой: что делать — поддерживать наступление на востоке или укреплять оборону на западе.
- 18 июля 2022 года разведка выявила российский объект по ремонту и восстановлению военной техники в районе Барвинок Белгородской области в 10 км от границы с Украиной. Там находилось не менее 300 поврежденных машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.
- В дополнение к хорошо документированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться за вывоз и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.
Великобритания в войне поддерживает Украину.
Ночью был обстрелян пригород Харькова Чугуев, сообщил губернатор Олег Синегубов.
По словам Синегубова, удар пришелся по школе и дому культуры.
«В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, трех человек спасатели уже освободили, повреждений нет», — сообщил Синегубов.
Депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после того, как на нее завели уголовное дело о «фейках» об армии.
Сейчас Пирогова находится в Грузии.
Кондитеры могут сократить ассортимент из-за европейских санкций
Причина — запрет на ввоз красителей и эмульгаторов, которые используют при производстве шоколада, выпечки, халвы, мягкой карамели и вафельных листов.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», участники рынка планируют добиться в ЕС исключений из санкционных списков необходимых ингредиентов.
Проблема в замене ингредиентов на другие в том, что это очень сложно сделать без изменения привычного вкуса.
По словам одного из источников запаса эмульгаторов и красителей компаний должно хватить на несколько месяцев.
ФСБ заявила о сорванной попытке угона российских боевых самолетов
«Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины», — заявили в ведомстве.
Сотрудники украинской военной разведки, по словам представителей ФСБ, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».
В ФСБ заявили, что в планах по угону самолетов участвовал расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В Херсонской области выведут из оборота гривну
Как заявил замглавы временной пророссийской администрации региона Кирилл Стремоусов, единственной валютой в Херсонской области останется рубль.
Херсонская область практически целиком контролируется российскими войсками; сам Херсон был занят еще в первые дни войны. С конца мая там ходят две валюты — гривна и рубль.
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Бахмут, Донецкая область
Утренняя сводка украинского Генштаба. Главное
- На Краматорском направлении российские войска наступали в направлениях Берестово — Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка — Ивано-Дарьевка. ВСУ заставили их отступить.
- Также продолжаются боевые действия в районе Спорного Донецкой области.
- На Бахмутском направлении российские силы безуспешно пытались продвинуться в направлении Вершина — Луганское. Наступление в направлении Мироновское — Луганское на данный момент продолжается.
- На большинстве направлений российские войска продолжают обстрелы районов населенных пунктов и позиций ВСУ.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Сайт «Русская весна» (и его телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны») — одно из крупнейших пропагандистских медиа, которое пишет о войне в Украине. С 2014 года оно собирает средства читателей на помощь пророссийским войскам и мирным жителям в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а с 2022-го публикует видео гибели украинских военных с шутливыми подводками и фейки о «боевых наркоманах» среди солдат ВСУ. Состав редакции и собственники издания неизвестны.
«Медуза» выяснила, как «Русская весна» может быть связана с администрацией президента, «Всемирным русским народным собором» и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.