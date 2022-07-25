На Илью Азара составили новый протокол о «дискредитации» армии. Месяц назад журналиста уже оштрафовали по этой статье

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В отношении журналиста Ильи Азара составили новый протокол по административной статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Карточка дела опубликована на сайте Хамовнического суда Москвы, на нее обратил внимание проект «Сетевые свободы».

Как следует из карточки дела, оно было зарегистрировано 15 июля. Физическим лицам по части 1 статьи 20.3.3 КоАП может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В связи с чем составлен новый протокол, неизвестно. «Возбуждено административное дело. За что именно, не знаю, просто увидел на сайте Мосгорсуда», — заявил РБК сам Азар.

Журналист сейчас находится не в России.

В июне 2022 года Хамовнический суд Москвы уже оштрафовал Илью Азара на 60 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии. В тот раз поводом для административного дела стал антивоенный пост журналиста от 28 февраля.

Статья о «дискредитации» армии появилась в КоАП через неделю после вторжения России в Украину. Тогда же аналогичная статья была добавлена в Уголовный кодекс (ее могут применить к человеку, который до этого в течение года был привлечен к административной ответственности за «дискредитацию» армии).

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