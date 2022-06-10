Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей. Антивоенный пост журналиста признали «дискредитацией» российской армии

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Хамовнический суд Москвы назначил штраф в размере 60 тысяч рублей журналисту «Новой газеты» Илье Азару по обвинению в «дискредитации» российской армии (часть 2 статьи 20.3.3 КоАП).

Как сообщил «Новой газете. Европа» адвокат Леонид Соловьев, поводом к административному делу стал антивоенный пост Азара от 28 февраля.

По утверждению суда, в публикации журналист «совершает действия, направленные на дискредитацию использования» ВС РФ, а также осуществляет «публичные призывы к воспрепятствованию использования» ВС РФ «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопастности».

Административная статья о «дискредитации» армии появилась российском законодательстве после начала вторжения в Украину. Она предусматривает штрафы до 150 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для юридических лиц. Тогда в Уголовном кодексе действует статья о «фейках» про армию.

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