После начала войны в Украине Казахстан начал искать новых союзников, увеличил оборонный бюджет и договорился с Турцией о выпуске боевых дронов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре, 10 мая 2022 года Mustafa Kaya / Xinhua / SIPA / Scanpix / LETA

После российского вторжения в Украину Казахстан — единственное государство Центральной Азии, имеющее , — решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова действующих и бывших казахстанских чиновников, политиков и аналитиков.

Многие годы, пишет в своем материале WSJ, между Россией и Китаем существовало негласное «разделение труда» в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. С началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече они договорились укрепить военное сотрудничество.

Также Казахстан стремится наладить более тесные связи с Турцией, которая входит в НАТО. В начале мая Токаев прилетел в Анкару, где представители двух стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане. Начиная с апреля, в Казахстан приезжали несколько чиновников из США, так, в июне страну посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.

В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на . Неназванный высокопоставленный чиновник сказал WSJ, что часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны. По словам собеседника издания, Казахстан извлек урок из ожесточенного сопротивления Украины и должен реформировать армию так, чтобы она была готова к гибридной войне, в ходе которой помимо боевых действий прибегают к кибератакам, дезинформации и вмешательству в выборы.

The Wall Street Journal отмечает, что, пока некоторые на Западе думают, что армия России стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран Центральной Азии говорит, что страх перед амбициями России только растет: «Одно дело, когда они имеют дело с остальными, у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить свое время на их притеснение. Представьте, если у них не будет Украины для этого. Мы будем следующими?»

Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, расположенные по-соседству с Россией, после российского вторжения в Украину сохранил нейтралитет в отношении войны. Как пишет WSJ, страна сохраняет хрупкое равновесие: в Казахстане запретили демонстрации против войны в Украине, но также запретили публично демонстрировать символ Z — один из символов российского вторжения.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР квазигосударственными территориями и заявил, что Казахстан не признает их.

Кроме того, Казахстан готовился поддержать некоторые западные санкции: в начале июля Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, запрещающего поставку в Россию и Беларусь товаров, включенных в санкционные списки. 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, сказал, что никакого решения пока нет, а «наши правительства находятся в постоянном контакте». После этого о принятии документа не сообщалось.

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