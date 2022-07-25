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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что соглашения об экспорте зерна из Украины по Черному морю, достигнутые в Стамбуле, не мешают России продолжать «спецоперацию» в Украине. Так он прокомментировал действия России, которая нанесла удар по порту Одессы, где хранится зерно, сообщает «Интерфакс».

Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели.

Как отметил министр, «что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части Одесского порта, в так называемой военной части Одесского порта».

22 июля Россия и Украина при содействии ООН и Турции подписали два отдельных соглашения по экспорту зерна. В украинской версии документа сказано, что стороны не будут нападать на портовые сооружения.

На следующий день, 23 июля, Россия обстреляла порт Одессы. Сперва украинские власти заявили, что под обстрел попала часть порта, где находилось зерно, но позже сообщили, что зернохранилище не пострадало. В Минобороны РФ заявили, что военные нанесли удар по судоремонтному заводу на территории порта и уничтожили украинский военный корабль, а также склад противокорабельных ракет Harpoon.

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