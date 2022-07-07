«Фонтанка» опубликовала «список запрещенных артистов». В нем есть ДДТ, Нойз МС, Оксимирон, Монеточка и Земфира

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«Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Кто составляет такой список, неизвестно, но, как утверждает издание, он распространяется среди музыкальных промоутеров.

Документ передал «Фонтанке» неназванный исполнитель, обнаруживший себя в черном списке. Один из организаторов концертов в Петербурге подтвердил изданию, что такой список существует, однако «он меняется, дополняется, каждый день, но каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен».

Среди прочих в списке указаны группы ДДТ, «Аквариум», «Би-2», «Машина времени», рэперы Noize MC, Оксимирон, Face, «Каста», Anacondaz, певицы Земфира, Манижа, Монеточка, Гречка и Дора.

рэп-исполнитель «Нойз МС» (Алексеев Иван)

рэп-исполнитель «Оксимирон» (Федоров Мирон)

группа «ДДТ» (солист Шевчук Юрий)

группа «Машина времени» (солист Макаревич Андрей)

группа «Аквариум» (солист Гребенщиков Борис)

группа «Каста» (солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей)

группа «Би-2» (солисты Уман Александр, Бортник Егор)

группа «Несчастный случай» (солист Кортнев Алексей)

певица «Земфира» (Рамазанова Земфира)

певец Валерий Меладзе

Спирин Дмитрий (экс-солист группы «Тараканы»)

группа «Anacondaz» (солисты Хорев Артем, Карамушкин Сергей)

группа «Louna» (солистка Геворкян Лусинэ)

группа «Порнофильмы» (солист Котляров Владимир)

группа «Ногу Свело!» (солист Покровский Максим)

группа «Кровосток» (солист Черняк Антон)

группа «Элизиум» (солист Кузнецов Дмитрий)

группа «2Маши» (солист Зайцева Мария)

певица «Манижа» (Сангин Манижа)

певица «Монеточка» (Гырдымова Елизавета)

певица «Гречка» (Иванова Анастасия)

рэп-исполнитель «Фейс» ( )

рэп-исполнитель « » (Моргенштерн Алишер)

группа «IC3PEAK» (солисты Костылев Николай, Креслина Анастасия)

группа «Литтл Биг» (Прусикин Илья, Таюрская Софья)

певец «Вася Обломов» (Гончаров Василий)

рэп-исполнитель «Лигалайз» (Меньшиков Андрей)

певица «Дора» (Шиханова Дарья)

группа «Алоэ Вера» (солистка Мусаелян Вера)

певица «Муся Тотибадзе» (Тотибадзе Мария)

Большинство фигурантов списка после 24 февраля выступали с антивоенной позицией или уехали за границу, а также сталкивались с отменой концертов в России.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сведения о существовании негласного списка запрещенных музыкантов, но власти отрицают, что такой перечень в принципе существует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов.

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