Gulagu.net: в российских колониях набирают заключенных для участия в войне

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В колониях разных регионов России набирают заключенных для участия в войне. Об этом сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net, сославшись на сообщения на свою горячую линию.

В сообщениях, которые процитированы в телеграм-канале Gulagu.net, говорится о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.

«ИК-5 УФСИН Нижегородской области. Забрали 6.07.22 около 10 человек. Вызывал утром начальник, вечером приехало ВЧК и генерал. Через 10 минут после вызова были собраны с вещами. Некоторых забрали, некоторых закрыли пока в больнице. Некоторых вояк не вызвали», — говорится в одном из сообщений.

В другом сообщении сказано, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии «тоже приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать».

4 июля издание сообщило, что заключенным ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово» в Петербурге предложили ехать воевать в Донбасс в составе ЧВК «Вагнер», пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Об этом изданию рассказали родственники людей, отбывающих наказание в этих колониях.

Спустя два дня источники «Важных историй» сообщили, что около 40 заключенных ИК «Яблоневка» были вывезены в Ростовскую область. Из ИК «Обухово» вывезли 11 человек (были ли это те, кто записался в «добровольцы», неизвестно).

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