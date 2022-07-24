Война Сто пятьдесят первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Два американца, гражданин Канады и гражданин Швеции, воевавшие на стороне Украины, погибли в Донбассе 18 июля, сообщает Politico.
- В России заблокировали сайт журнала «НО», который «Новая газета» запустила неделю назад.
- Россия могла воспользоваться лазейкой в договоре о зерне при ударе по Одессе, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ООН.
- Правительство РФ включило Багамы, острова Гернси и Мэн в список «недружественных» стран и территорий.
- Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет покупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Об этом сообщает газета Sabah.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские военные продолжают обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты на большинстве направлений.
- На Бахмутском направлении войска РФ ведут бои для дальнейшего наступления на Бахмут и захвата территорией Углегорской ТЭС. Россияне пытались штурмовать ТЭС с разных направлений, но украинские военные отбросили их назад.
- Украинская артиллерия и авиация продолжают бить по опорным пунктам и местам дислокации российских подразделений.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Правительство РФ расширило перечень «недружественных» стран. В него включили острова Гернси и Мэн, Багамские острова, поддержавшие санкции против России.
«Война не сломала Украину и не сломает». Зеленский посвятил пост пяти месяцам войны
Пять месяцев. После восьми лет. Война не сломала Украину и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве и не остановит. И точно не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну.
Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!
Главные новости последних часов
- Граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, гражданин Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа и гражданин Швеции Эдвард Селандер Патриньяни, воевавшие на стороне Украины, погибли 18 июля в Донбассе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на командира иностранных бойцов Руслана Мирошниченко.
- Россия нарушила свои обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, осудив обстрел порта Одессы. «Нападение ставит под сомнение надежность обязательства России выполнять заключенную сделку и подрывает работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной», — добавил он.
- Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет покупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Об этом сообщает газета Sabah.
- Представители Конгресса США 23 июля посетили Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Члены делегации пообещали попытаться обеспечить постоянную поддержку Украине.
- Пророссийские власти Запорожской области хотят, чтобы в регионе на постоянной основе разместили базы военных РФ. Представитель «новой» администрации области Владимир Рогов заявил, что постоянная дислокация российской армии станет гарантом безопасности Запорожской области от «попыток внешней агрессии».
Волонтер очищает от обломков крышу дома культуры села Ягодное (Черниговская область)
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета» («НО»), созданного журналистами «Новой газеты»
«Генпрокуратура решила, что наш новый сайт Novaya.no необходимо закрыть. За „дискредитацию“. Без объяснения, в чем она состоит. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты — а весь сайт и сразу. Очевидно, все же — за образ мысли», — сообщает само издание.
15 июля редакция «Новой газеты», приостановившей работу после начала войны в Украине, объявила о запуске журнала «Новая рассказ-газета». Сайт «НО» проработал неделю.
Здравствуйте. Начался 151-й день войны в Украине. В этой трансляции «Медуза» будет следить за главными событиями, происходящими в стране и мире. Спасибо, что вы с нами.