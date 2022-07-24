Война Сто пятьдесят первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

Два американца, гражданин Канады и гражданин Швеции, воевавшие на стороне Украины, погибли в Донбассе 18 июля, сообщает Politico.

В России заблокировали сайт журнала «НО», который «Новая газета» запустила неделю назад.

Россия могла воспользоваться лазейкой в договоре о зерне при ударе по Одессе, пишет газета New York Times со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в ООН.

Правительство РФ включило Багамы, острова Гернси и Мэн в список «недружественных» стран и территорий.

Турция на основе договоренностей, достигнутых с Россией и Украиной, сможет покупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Об этом сообщает газета Sabah.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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