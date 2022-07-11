Фонд «Свободная Бурятия» сообщил о возвращении из Украины 150 бурятских военных, отказавшихся воевать

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В Бурятию вернулись 150 военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине. Об этом 9 июля в эфире украинского телевидения заявила журналистка, глава Александра Гармажапова.

«Сегодня в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгли контракт с Минобороны», — сказала Гармажапова.

Военные «очень долго» добирались домой. Их машину «развернули в последний момент», а их самих еще на 10 дней оставили на оккупированной территории Украины после того, как СМИ узнали про обращение их жен к главе Бурятии с просьбой вернуть мужей домой, сказала активистка

Юрист фонда «Свободная Бурятия» Андрей Ринчино 11 июля сообщил «Агентству», что бурятские военные вылетели из Украины 7 июля. По его словам, перед этим их в течение нескольких дней удерживали в закрытом лагере в Луганской области, угрожая уголовными делами.

Гармажапова заявила, что в фонд «Свободная Бурятия» обратились уже около 500 военных, желающих расторгнуть контракты с Минобороны. На их оказывают давление, их не отпускают домой, добавила активистка.

На оккупированной территории, на востоке Украины сейчас около 17 человек, среди которых есть тувинцы, есть буряты, есть русские. Они написали три недели назад заявления о расторжении контракта. Их заперли в комендатуре, их не выпускают, и они очень боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы просто тихо застрелить. Они нам каждый день пишут.

Ранее СМИ сообщали, что воевать в Украине отказывались росгвардейцы из Краснодара, Хакасии, Кабардино-Балкарии, а также военнослужащие из Пскова.