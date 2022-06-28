«Истощены морально, физически». Жены бурятских военных обратились к главе республики с просьбой вернуть мужей домой

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Жены военных 5-й отдельной танковой Тацинской бригады, базирующейся в Бурятии, записали видеообращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужей домой.

Видеозапись опубликовало в твиттере издание «Люди Байкала». В обращении, в частности, говорится, что военные из 5-й Тацинской бригады «в январе убыли на учения в Беларусь», а с 24 февраля «участвуют в спецоперации», почти все время находясь на передовой.

«Военнослужащие истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести», — сообщают авторы обращения, добавляя, что многие военные еще и болеют простудой, так как все это время находятся в военно-полевых условиях.

Подготовившие обращение (в кадре 15 женщин) просят главу Бурятии заменить военнослужащих 5-й отдельной танковой Тацинской бригады другими военнослужащими, ранее не задействованными в «спецоперации», и вернуть их на место постоянной дислокации.

По подсчетам издания «Люди Байкала», собирающего данные о погибших в Украине жителях региона, во время войны в Украине погибли как минимум 30 военнослужащих 5-й отдельной танковой Тацинской бригады.

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