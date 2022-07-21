«Верстка»: воевать в Украине отказались как минимум 1793 российских военных. 200 из них держат в «центре „отказников“» в Луганской области

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С февраля как минимум 1793 военнослужащих из 22 регионов России отказались от участия в войне с Украиной, следует из подсчетов издания «Верстка».

Информация о 1559 «отказниках» была опубликована в СМИ. Остальных — не менее 234 человек — насильно удерживают в районе города Брянка Луганской области, пишет «Верстка» со ссылкой на родственников военных, оказавшихся в Брянке. Этот город еще до начала полномасштабной войны контролировала самопровозглашенная Луганская народная республика.

По словам родственников, военные находятся в подвалах и других закрытых и охраняемых помещениях; их склоняют к возвращению на фронт.

По меньшей мере одно из мест, где удерживают солдат, охраняли сотрудники частной военной организации, называвшие себя , рассказала «Верстке» мать одного из попавших в Брянку военных Фатима Горшенина.

«Когда ребят привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты, командиру базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр „отказников“. С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и здесь расторгнут контракт. Но этого не произошло», — рассказала Горшенина. Где сейчас ее сын, она не знает.

Ранее СМИ сообщали, что воевать в Украине отказывались росгвардейцы из Краснодара, Хакасии, Кабардино-Балкарии, а также военнослужащие из Пскова, Бурятии и Дагестана.

В апреле главного редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева арестовали по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне.