Против главреда журнала «Новый фокус» возбудили дело о «фейках» про российскую армию. Издание сообщало об отказе 11 омоновцев из Хакасии участвовать в войне

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В Абакане в отношении главного редактора издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии ( ). Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Накануне стало известно, что домой к журналисту пришли с обыском. После этого его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следствие собирается просить об аресте Афанасьева.

По данным правозащитников, причиной преследований Афанасьева стала публикация об отказе сотрудников хакасского ОМОНа ехать в Украину.

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4 апреля интернет-журнал «Новый фокус» опубликовал статью Афанасьева «„Отказники“ или почему 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались от участия в „спецоперации“ в Украине». По данным издания, отказавшихся участвовать в войне омоновцев отправили в Хакасию и пытаются уволить.

Сейчас материал Афанасьева недоступен. На его странице говорится: «Извините! На территории Российской Федерации доступ к сайту заблокирован органами власти».

СМИ уже неоднократно писали об отказах военных выполнять приказы. В частности, сообщалось, что ехать в Украину отказались 12 бойцов краснодарского ОМОНа, около 80 морпехов в Крыму, примерно 300 военнослужащих из Южной Осетии, а также 60 военнослужащих из Пскова.

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