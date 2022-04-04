Хакасский журнал «Новый фокус» сообщил об отказе 11 омоновцев участвовать в войне в Украине

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11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать во вторжении России в Украину, сообщает хакасский интернет-журнал «Новый фокус» со ссылкой на источники.

Когда именно это произошло, в публикации точно не сказано, однако можно сделать вывод, что это случилось вскоре после начала вторжения 24 февраля. К этому моменту, согласно статье, омоновцы находились в полевом лагере в Беларуси, где были плохие условия и не было провизии.

Как следует из текста, главной причиной отказа стало уничтожение под Киевом колонны с сотрудниками СОБРа из Хакасии и Кемеровской области, которая шла на украинскую столицу без какого-либо прикрытия. «Новый фокус» пишет, что это случилось в первый день вторжения, но группа Conflict Intelligence Team датировала это событие следующим днем.

В статье утверждается, что руководство запретило тем, кто получил ранения в результате обстрела колонны, рассказывать что-либо об этом своим близким, что якобы было воспринято сотрудниками Росгвардии как попытка скрыть случившееся.

По данным издания, отказавшихся участвовать в войне омоновцев отправили в Хакасию и теперь пытаются уволить.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае уволили 12 сотрудников ОМОНа, которые отказались участвовать во вторжении в Украину.

В статье «Нового фокуса» со ссылкой на источники упоминается еще один похожий случай — якобы командир ОМОНа из Новочеркасска отказался вести свой отряд «на убой» в Украину. Сейчас он, как утверждается, находится под следствием. Другие источники об этом пока не сообщают.

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