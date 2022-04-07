«Псковская губерния»: около 60 военнослужащих из Пскова отказались воевать в Украине

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Около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать на территорию Украины, сообщило издание «Псковская губерния» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после первых дней войны военных сначала вывели на территорию Беларуси, а потом вернули в места постоянной дислокации в Псков. «Сейчас большую часть из них увольняют, но некоторым угрожают и уголовными делами», — пишет «Псковская губерния».

СМИ уже неоднократно писали об отказах военных выполнять приказы. Так, сообщалось, что ехать в Украину отказались 12 бойцов краснодарского ОМОНа, 11 бойцов ОМОНа в Хакасии, около 80 морпехов в Крыму и около 300 военнослужащих из Южной Осетии.

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