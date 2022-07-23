Война Сто пятидесятый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июля можно почитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Украинский журналист Денис Казанский: военкор ВГТРК сбил мужчину в Луганской области, очевидица аварии не выходит на связь
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков насмерть сбил мужчину в Луганской области. Женщина, которая стала очевидицей аварии, не выходит на связь. Об этом заявил в своем телеграм-канале украинский журналист Денис Казанский.
Мне написали из оккупированной Луганской области:
«Помогите найти человека! Пропала Любовь Васильевна Громова, 1975 года рождения. Проживала в Варваровке Луганской области. Люди говорят, что 13 июля она стала свидетелем аварии, джип насмерть сбил мужчину. Это как раз сосед успел снять. На следующий день видели, как приехала какая-то машина, вышли люди в военной форме с автоматами и ее куда-то увезли. Телефон не отвечает. Не знаем куда обращаться, в новой милиции молчат».
Казанский также выложил видео, которое, как он утверждает, было снято после аварии соседом Громовой. На нем видно тело погибшего и слышно, как стоящая рядом женщина говорит, что его сбил черный внедорожник Toyota с номером Р042. Автомобиль с таким номером недавно подарили в Ростове российскому военкору Александру Сладкову.
Сам корреспондент прокомментировал предположение о том, что он сбил человека, так: «Вынужден признаться. Раскрыли меня. Центрально место в этом детективе занимает бабушка, которая говорит: «Да, помню этот номер, Р04214521480, с пятнышком на крыле и помятым зеркалом черный внедорожник».
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Американская группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы по сбору пожертвований для Украины United24
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что группа будет продвигать направление медицинской помощи.
«В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022 продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Спасибо вам за это!» — заявил Зеленский.
Власти Украины запустили платформу по сбору пожертвований United24 в мае. Через нее собирают деньги на оборону и разминирование, на гуманитарную и медицинскую помощь, а также на восстановление страны. Деньги, отправленные через United24, поступают на счета украинского Нацбанка
Администрация оккупированной Херсонской области заявили об ударах ВСУ по мосту через реку Ингулец и в районе Каховской ГЭС
Кирилл Стремоусов, которого ТАСС называет замглавы военно-гражданской администрации, заявил, что по Дарьевскому мосту был нанесен удар из реактивных систем HIMARS. При этом по мосту все еще можно передвигаться, уточнил Стремоусов.
Также ВСУ нанесли удар в районе Каховской ГЭС. Сама гидроэлектростанция не повреждена, утверждает Стремоусов. О погибших и пострадавших не сообщалось.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Правозащитная организация Human Rights Watch рассказала о пытках и похищениях на оккупированной территории юга Украины
Собеседники в оккупированных городах описали правозащитникам 42 случая похищения гражданских российскими силовиками; многие из этих людей, как сообщается, подверглись пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трех пленных членов территориальной обороны; двое из них умерли.
Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники.
Несколько человек рассказали о жестоких избиениях в заключении, в том числе бейсбольными битами и металлическими прутьями, а также об использовании электрошока.
Целью злоупотреблений, похоже, являются получение информации и внушение страха, чтобы люди смирились с оккупацией, поскольку Россия пытается в нарушение международного права установить свой суверенитет над оккупированными территориями, заявили в Human Rights Watch.
За ночь и утро российские войска обстреляли Кировоградскую область, Николаев и Харьков
Россияне выпустили 13 ракет по Кропивницком району Кировоградской области. Целями были военный аэродром и один из железнодорожных объектов, заявил глава областной военной администрации Андрей Райкович. В результате, по его словам, ранены девять военных, еще один военнослужащий и два сотрудника охраны погибли.
По данным главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, город обстреляли шестью ракетами С-300. В результате загорелось складское помещение и сухая трава на открытой территории. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.
В Харькове, по информации мэра Игоря Терехова, было «несколько сильных прилетов в районе центра», пострадал один человек.
Российские войска обстреливали и другие регионы Украины, в частности, Сумскую, Черниговскую и Днепропетровскую область.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Ежедневная сводка британской военной разведки. Сегодня она посвящено украинскому контрнаступлению в Херсонской области
- Украинские силы продолжают наступление на российские позиции в Херсонской области, к западу от Днепра. В течение последних 48 часов идут ожесточенные бои. Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, для чего ведет артиллерийский огонь вдоль естественной преграды — реки Ингулец, притока Днепра.
- Линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большему риску. Новые удары украинских войск нанесли еще больший ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела его временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка был открыт для движения.
- Не удалось проверить заявления украинской стороны о том, что Россия готовится построить альтернативный понтонный мост через Днепр. Любая попытка навести переправу будет сопряжена с очень высоким риском. Если украинцы не допустят форсирования Днепра россиянами, а силы РФ в оккупированном Херсоне будут отрезаны, это станет серьезной военной и политической неудачей для России.
В войне России с Украиной власти Великобритании поддерживают Киев.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
- На Краматорском направлении украинские силы отразили попытку штурма в направлении Верхнекаменского и Северска.
- На Бахмутском направлении противник снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и Углегорской ТЭС, но снова понес потери и отошел.
- В Южнобужском направлении противник продолжает оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступления ВСУ.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Вчерашнее вечернее обращение Зеленского было посвящено соглашению об экспорте украинского зерна
Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они полностью отвечают интересам Украины.
Первое. Около 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года — а его уже собирают — также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году.
У нас сейчас в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов.
Второе. Наконец, есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Есть шанс не допустить глобальной катастрофы — голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают.
И третье. Это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне. Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.
Украинский солдат возле разрушенной школы в Северске, Донецкая область
Новости последних часов, которые вы могли пропустить
- В оккупированной Херсонской области вслед за ДНР и ЛНР заблокировали Google.
- Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины сократились в несколько раз — до 30 человек убитыми в день.
- Fitch понизило рейтинг Украины до преддефолтного в связи с тем, что страна попросила об отсрочке по внешнему долгу.
- США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 миллионов долларов. Кроме того, около 100 миллионов будет выделено на беспилотники Phoenix Ghost.
- Власти Украины допустили введение уголовной ответственности за получение российского паспорта для жителей оккупированных территорий
- Власти США сообщили о гибели двух американцев в Донбассе. Из заявления Госдепартамент неясно, идет ли о тех американцах, про гибели которых ранее писали в СМИ, или о других гражданах США.
- США не планируют предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров, заявил помощник Джо Байдена.
Сегодня 150-й день войны. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями.
Онлайн предыдущего дня войны можно почитать здесь.