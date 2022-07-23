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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия Запада, направленная на поддержку Украины в войне с Россией, по его мнению, провалилась. Заявления политика цитирует Reuters.

По словам Орбана, стратегия базировалась на четырех принципах: что Украина может выиграть войну с помощью западного оружия, что санкции ослабят Россию, что они навредят России больше, чем Европе, и что мир поддержит позицию Европы. Однако сейчас правительства в Европе, по мнению политика, рушатся «как домино», а цены на энергоносители растут.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть», — заявил премьер-министр Венгрии. Он также заявил, что Украина, по его мнению, никогда не выиграет войну «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

Орбан заявил, что нужна «новая стратегия, которая будет фокусироваться на мирных переговорах и подготовке хорошего мирного соглашения». В то же время, по его словам, переговоры между Россией и Украиной невозможны, и война может быть закончена лишь переговорами между Россией и США.

Согласно публикации сайта Daily News Hungary, Орбан также заявил, что если бы США руководил Дональд Трамп, а ФРГ — Ангела Меркель, войны бы не было, поскольку они бы приняли во внимания просьбу Владимира Путина о гарантиях безопасности.

Виктор Орбан считается одним из главных союзников Владимира Путина в Европе. Позиция Венгрии осложнила принятие некоторых санкций против России, в частности, предполагающих европейское эмбарго на российскую нефть.

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