Полицейская служба ЕС заявила, что из Украины контрабандой вывозят оружие и товары военного назначения. Украина потребовала доказательств

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Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

Европол, полицейская служба Евросоюза, утверждает, что преступные группировки, а также беженцы контрабандой вывозят из Украины оружие.

Как отмечают немецкие СМИ, первым об этом сообщило «Юго-Западное радио» (SWR), которое сослалось на конфиденциальный документ Европола, направленный в Совет Европейского союза. В нем сказано, что, по данным ряда стран ЕС, преступные группировки вывезли или планируют вывезти из Украины значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, а также другие товары военного назначения.

Европейские власти предполагают, что на границе Украины со странами Евросоюза могут быть созданы тайники с оружием, которые используют для контрабанды. В Европоле считают, что преступники, действующие в Украине, могут пересекать границу через пограничные переходы, а затем забирать оружие из тайников и ввозить в ЕС.

Страны, принявшие больше всего украинских беженцев, беспокоятся, что некоторые из украинцев имеют при себе оружие, которое попало в ЕС через тайники в пограничной зоне (такие тайники уже были обнаружены). В Европоле отметили, что некоторых украинских беженцев подозревают в том, что они скрытно перевезли через границу оружие для его продажи в Евросоюзе. Некоторые беженцы используют оружие как бартер, например, для оплаты проезда в такси.

Представитель Европола Яп Оп Ген Оорт подтвердил, что полицейская организация располагает данными о контрабанде оружия из Украины. Он утверждает, что известно о нескольких случаях продажи оружия и товаров военного назначения на черном рынке. «Существует риск того, что оружие попадет в руки организованной преступности или террористов», — сказал пресс-секретарь Европола.

По словам представителя ведомства, следователи из стран ЕС также располагают данными о незаконной торговле тяжелым военным вооружением. Яп Оп Ген Оорт рассказал, что в даркнете предлагали купить переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin, но насколько это объявление подлинное, неизвестно. Представитель Европола предупредил, что такие объявления могут быть частью российской пропаганды (ранее о том, что из Украины вывозят оружие, в том числе британские Javelin, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя данные Европола, сообщил, что власти Украины рассчитывают обсудить эту информацию с полицейской организацией ЕС. «Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях „торговли оружием и военными товарами на черном рынке“ из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании», — заявил Данилов.

По словам Данилова, публикации о контрабанде появились в западных СМИ в то время, как Россия проводит информационную операцию по дискредитации Украины с целью помешать поставкам украинской армии оружия от союзников.

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