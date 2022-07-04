«Землю отвоюем, а людей надо беречь». Зеленский подтвердил сдачу Лисичанска

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Украинские войска отведены от города Лисичанска в Луганской области. Об этом в обращении по итогам 130-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мы бережем жизни наших воинов. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия.

Украина ничего не отдает. А когда кто-то в Москве что-то докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что имеют за это время и сколько за это заплатили. Потому что нынешние их доклады также пойдут прахом, как и тогдашние.

Офіс Президента України

3 июля, как сообщало Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об установлении полного контроля над Лисичанском и «освобождении» всей территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Что происходило в 130-й день войны

Война Сто тридцатый день

Что происходило в 130-й день войны

Война Сто тридцатый день