Шойгу доложил Путину об «освобождении Луганской народной республики»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об «освобождении» самопровозглашенной Луганской народной республики.

В частности, министр проинформировал об установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора, сообщает военное ведомство.

«Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

ВСУ пока никак не комментировали эти сведения.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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