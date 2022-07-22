Война Сто сорок девятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июля можно почитать здесь.

Главные новости:

В ДНР заявили о блокировке Google на территории самопровозглашенной республики. Днем ранее об этом же объявили в ЛНР.

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу.

С начала войны погибли 358 детей, объявил Офис генпрокурора Украины.

Росавиация в 25-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты юга РФ. Теперь до 30 июля.

Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) заявил, что рассчитывает покинуть российский рынок до конца 2022 года. Идут переговоры о продаже активов.

Из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной в результате обстрела 21 июля, извлечены тела троих погибших.

Власти РФ ограничили численность персонала дипмиссий и консульств Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии в России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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