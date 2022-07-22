Война Сто сорок девятый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 июля можно почитать здесь.
Главные новости:
- В ДНР заявили о блокировке Google на территории самопровозглашенной республики. Днем ранее об этом же объявили в ЛНР.
- Издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу.
- С начала войны погибли 358 детей, объявил Офис генпрокурора Украины.
- Росавиация в 25-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты юга РФ. Теперь до 30 июля.
- Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) заявил, что рассчитывает покинуть российский рынок до конца 2022 года. Идут переговоры о продаже активов.
- Из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной в результате обстрела 21 июля, извлечены тела троих погибших.
- Власти РФ ограничили численность персонала дипмиссий и консульств Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии в России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Вчера было объявлено о блокировке Google на подконтрольной ЛНР территории. Сегодня о решении заблокировать Google объявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, сообщает «Интерфакс».
В телеграм-канале Пушилина решение о блокировке обосновывается так:
Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации. На передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Правительство РФ сегодня объявило, что добавило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список «недружественных стран».
Но эти страны были в списке «недружественных» с самого начала — с 5 марта, когда перечень был впервые представлен. Сейчас речь идет о том, что для Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии ввели ограничения на численность персонала дипимиссий.
Это одна из мер, которые власти России, применяют к «недружественным странам».
Беларусь отправляет в Россию нового посла
Этот пост, как сообщает «Белта», займет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, «который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции».
Назначение Крутого, по данным государственного информагентства Беларуси, обсуждалось в ходе очередного телефонного разговора Владимира Путин и Александра Лукашенко. Россия уже дала предварительное согласие на назначение нового посла — агреман.
Следить за важными событиями войны в Украине и всем, что с ней связано, можно не только в этой трансляции, но и онлайне в нашем телеграм-канале. Читайте «Медузу» на любой удобной вам платформе и оставайтесь в курсе событий.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
DW: Полиция Евросоюза сообщила о контрабанде оружия из Украины в страны ЕС
Одним из последствий войны в Украине стали контрабандные поставки «значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов» в ЕС. Об этом, пишет DW, говорится в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), с которым ознакомилась немецкая общественно-правовая медиакомпания SWR.
В Европоле считают, что существует риск попадания вывезенного из Украины оружия к организованным преступным группировкам или террористам.
Речь идет как об оружии, которое беженцы из Украины могли привезти с собой, так и об организованной контрабанде, для которой, как предполагают в Европоле, вдоль границы Украины и ЕС устроены тайники.
Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт заявил, что известен даже случай, когда в даркнете был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin, который поставляется украинским войскам. При этом полиция ЕС не исключает, что подобные объявления в даркнете в могут быть «частью российской пропаганды с целью сформировать негативное отношение к поставкам западного оружия».
Из-под завалов школы в Краматорске, разрушенной из-за обстрела утром 21 июля, извлечены тела троих погибших
Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на ГСЧС Украины. Поисково-спасательная операция продолжается.
Вчера днем ГСЧС Украины сообщало, что под завалами найден один погибший и есть информация, что там могут находиться еще два человека.
Включение в список «недружественных стран» Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии, сообщает «Интерфакс», в частности, означает, что им придется сократить персонал своих дипмиссий.
Правительство указывает количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. За Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16, Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
Перечень «недружественных стран», подчеркнули в правительстве, не является окончательным «и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться».
Правительство РФ расширило список стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, российских компаний и граждан.
В перечень «недружественных» государств включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Власти России в начале 2023 года могут начать новое крупное наступление на Украину, чтобы среди прочего попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье страны и отрезать Украину от Черного моря.
Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на четыре действующих и бывших американских и европейских чиновника.
Во время войны невозможно оперативно проверить достоверность информации о происходящем в зоне боевых действий, в том числе поступающую от источников, которые не вовлечены в конфликт непосредственно.
С начала войны в Украине погибли 358 детей
Такие данные 22 июля публикует Офис генерального прокурора Украины. 683 ребенка получили ранения. Больше всего несовершеннолетних пострадали из-за военных действий в Донецкой (361 человек), Харьковской (194 человека) и Киевской (116 человек) областях.
В Офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что речь идет лишь о предварительных данных. Информация о пострадавших постоянно обновляется и дополняется.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- В Донбассе украинские войска продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую электростанцию. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена вокруг городов Краматорск и Северск.
- 21 июля 2022 года Виталий Ким, глава Николаевской области Украины, заявил, что российские войска использовали семь зенитных ракет для нанесения ударов по инфраструктуре, энергетическим объектам и складским помещениям.
- Россия увеличила использование зенитных ракет из-за критической нехватки специальных ракет для поражения наземных целей.
- Россия почти наверняка разместила стратегические системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, предназначенные для поражения самолетов и ракет на большом расстоянии, вблизи украинских границ с самого начала вторжения.
- Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для уничтожения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу для войск, находящихся на открытых и легких зданиях, но вряд ли смогут проникнуть сквозь укрепленные конструкции.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга РФ. В 25-й раз
Росавиация продлила до 30 июля действие запрета на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, сообщает «Интерфакс».
С первого дня войны ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Запрет продлен в 25-й раз.
Сергей Брилев заявил, что ушел из руководства ВГТРК и больше не будет ведущим «Вестей в субботу». Об этом Брилев написал в фейсбуке. Война в посте не упоминается, также не уточняется, продолжает ли Брилев работать в ВГТРК в каком-то ином качестве.
Табачный производитель Philip Morris (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M) рассчитывает покинуть российский рынок до конца 2022 года.
В марте Philip Morris объявила, что сократит производство и приостановит предстоящие инвестиции в России. В июне газета The Wall Street Journal сообщала, что компания с марта пытается продать свой бизнес в России и ведет переговоры с поставщиками, заинтересованными в покупке.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следит за всеми важными событиями войны в Украины и связанным с ней. Спасибо, что вы с нам.