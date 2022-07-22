В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт

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Подвал в городе Брянка, где российские военные удерживают других российских солдат «Верстка»

В Луганской области Украины, которая практически полностью подконтрольна российским военным, содержатся под стражей несколько десятков или сотен российских военнослужащих, решивших прекратить воевать и уволиться из армии. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на самих военных, их близких и правозащитников.

Местом содержания по крайней мере части отказников называют город Брянка. Как пишет , он упоминается как место расположения «неформальных» тюрем самопровозглашенной ЛНР с 2014 года.

По оценке издания «Верстка», которое посвятило этой теме большой материал, в Брянке удерживают по меньшей мере военнослужащих; издание пишет, что в этом городе организован «специальный центр» для «отказников». 21 июля руководитель правозащитного проекта «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире заявил, что там могут находиться более 80 человек. Судя по рассказам военнослужащих и их близких, людей держат в подвалах небольшими группами.

О содержании в Брянке журналистам рассказали, в частности, матери двух военнослужащих из базирующейся в Абхазии инженерно-саперной роты — Артема Горшенина и Никиты Лазарева. Как следует из их слов, после отказов начальства принять рапорты об увольнении группа военнослужащих, которая провела на войне три с половиной месяца, покинула позиции в Херсонской области и самостоятельно добралась до комендатуры в Крыму. Там им заявили, что отправят их через Ростовскую область в Абхазию, где они якобы смогут расторгнуть контракты. Однако в действительности из Ростовской области их доставили в Брянку.

По словам матери Артема Горшенина, сын рассказал ей, что сперва военных разместили в здании школы, где находились более 160 человек, а затем разделили на группы по 20 человек и закрыли в подвалах. Охраняли их «музыканты» — предположительно, речь идет о наемниках из ЧВК Вагнера.

«Спим на носилках. Света нету, сидим в темноте. Сказали, домой вас никто не отправит. Сначала СИЗО, потом «губа», а дальше суд. И суд типа будет здесь, в Луганске», — цитирует его сообщение «Настоящее время». «Настоящее время» и «Верстка» также опубликовали фотографии, сделанные в подвале. На них видно темные грязные помещения с носилками и матрасами на полу.

Артем Горшенин рассказал, что военнослужащие сидят в подвале «без еды»; вещи у них отобрали, а телефоны «ломали на месте». Как следует из публикаций, сам он сумел спрятать телефон, однако затем, по мнению его матери, вместо него переписываться с ней начал кто-то другой.

Отец другого 23-летнего военнослужащего рассказал «Верстке», что его сын, воевавший в Украине с конца марта, написал рапорт об увольнении в начале июля и после этого оказался в подвале в Брянке. Военный рассказал отцу, что написавших рапорт об увольнении «ставят перед выбором: из подвала они могут или вернуться в свою часть и продолжить службу, или перейти в другую часть, но также остаться на фронте», пишет «Верстка».

Из рассказов родственников военных следует, что из подвалов людей периодически забирают и отправляют в СИЗО. Что происходит с ними дальше, неизвестно.

Другая группа военнослужащих, которая, судя по всему, была взята под стражу в Луганской области после решения расторгнуть контракт, — это солдаты из 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Бурятии. Ефрейтор Илья Каминский рассказал «Настоящему времени», что написал около 20 рапортов об увольнении и ни один из них не был рассмотрен.

«Настоящее время» опубликовало запись разговора заместителя командира бригады по военно-политической работе с военнослужащими, решившими уволиться; на ней подполковник предлагает им другие варианты продолжения службы.

Охрана командного пункта, охрана артиллеристов. Никто не хочет? Командир бригады говорит, спроси, кто хочет охранять второй расчет артиллеристов. Есть такие? Трое суток на задачи, шесть суток в пятихатке. Уже донельзя упрощают вам все. Ребят, я предупреждаю, это крайнее предложение. Если среди вас по предложениям, которые командир бригады подал, нет желающих — охраной артиллерийских расчетов, я вас не задерживаю. У вас время есть до 18 часов. После 18 часов я никакие заявки не принимаю.

Илья Каминский и его сослуживцы рассказали правозащитникам, что из-за рапортов об увольнении начальство стало им угрожать. По словам одного из военных, отказников группами вывозили в комендатуру, где держали в гараже несколько дней, затем отправляли в СИЗО под Луганском. »[Командующие] говорили, что создали штурм-отряд под Луганском, и после СИЗО-1 отправляют всех туда», — цитировала рассказ этого военного «Медиазона».

21 июля родственницы девяти контрактников из этой части, предположительно находящихся в СИЗО Луганска, написали обращение с требованием освободить их. Обращение направили министру обороны РФ, военным прокурорам, в Совет Федерации и «Комитет солдатских матерей».

21 июля «Медиазона» рассказала об отправке в Брянку пятерых военнослужащих из 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, которые не собирались увольняться, а лишь попросили командование об отпуске. Это произошло после взятия российскими военными Лисичанска — тогда Владимир Путин публично заявил, что воевавшие на Луганском направлении подразделения «должны отдохнуть». Один из этих военных — 20-летний Илья Татарников — описал родственникам условия содержания примерно так же, как и другие военные, оказавшиеся в Брянке: его держали в школе, обнесенной колючей проволокой, под охраной наемников.

Военные пытались заставить Илью Татарникова подписать согласие на службу в спецназе (хотя он танкист), а после отказа перешли к угрозам, говоря, что он может либо вернуться на службу, либо отправится в СИЗО в Луганской области, либо «будет считаться пропавшим без вести». 16 июля его увезли в неизвестном направлении. «Он говорит: «Я поеду только к себе в батальон». А ему говорят: «Собирайся, у тебя 15 минут. Ты если так не поедешь, то в другом состоянии поедешь»», — написал в чате с родителями один из его сослуживцев.

Четверых сослуживцев Татарникова вернули в их батальон после 18 июля; на вопрос о судьбе их товарища командир ответил, что он якобы «в пехоте, в 57-й или 75-й бригаде, в ЧВК». Матери Ильи Татарникова не удалось узнать, где он находится; в разговоре с ней штабной офицер в Чебаркуле настаивал, что в батальон вернулись все пятеро военнослужащих, следует из публикации «Медиазоны». Сестра военного предполагает, что его могут держать в СИЗО в Луганске.

По закону контрактники имеют право на досрочное увольнение. По информации правозащитников, с которыми поговорила «Верстка», «чаще всего в качестве причин для досрочного прекращения контракта военнослужащие указывают идеологические антивоенные убеждения, отсутствие в семье второго кормильца, а также существенное или систематическое нарушение условий контракта со стороны командования».

По мнению Алексея Табалова из «Школы призывника», большинство военных, желающих прекратить воевать, делают это не из-за антивоенных убеждений, а скорее из-за тяжелых условий, разочарования в армии и усталости после трех-четырех месяцев на фронте без ротации и без отпуска. Мария Вьюшкова из фонда «Свободная Бурятия» в разговоре с «Версткой» заявила, что отказывающиеся по идеологическим причинам существуют, и таких людей, по ее мнению, больше в национальных республиках. «Один человек написал нам, что не хочет быть оккупантом. Он вспоминает, как с ним общались, когда он был в Москве, и говорит, что денацификация на самом деле нужна России», — рассказала она.

Журналисты также поговорили с несколькими военнослужащими, чьи фотографии разместили на «доске позора» в войсковой части 74814 в Буденновске, где базируется 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада.

25-летний ефрейтор, прослуживший в части почти два года, рассказал «Верстке», что незадолго до начала войны у него родился второй ребенок. Ему обещали предоставить отпуск, однако вместо этого 26 февраля отправили на войну. Он провел там два месяца, в течение которых «ни разу не мылся».

«Техника ломалась через каждые 5–10 километров, и мы ее просто бросали. Приказы давали неправильно. Куда мы едем, зачем мы едем, какая задача — непонятно. Мы стояли, нам давали только координаты, мы стреляли. Нам привозили только мины. Я стрелял с заклинившего миномета», — цитирует его «Верстка».

Написав рапорт об увольнении, ефрейтор вместе с сослуживцем самостоятельно отправились в Россию. 220 километров до границы они преодолели за сутки, а затем доехали на такси до Буденновска за 22 тысячи рублей. «Пускай куда хотят вешают мою фотографию, фамилию, имя. Мне без разницы. Я вернулся ради своей семьи», — заявил он.

Другой военнослужащий рассказал «Настоящему времени», что решил уволиться, «потому что жить захотел».

Нас вообще не вводили в курс дела, что это будет. Нам сказали, что мы на учения едем. У нас не было снаряжения нормального. Брони и касок. Не было еды и воды», — перечисляет он. А на вопрос «Где вы брали пропитание?» Антон честно отвечает: «Честно? Сами как-то доставали».

Сколько всего российских военнослужащих отказались от участия в войне, неизвестно. «Верстка» оценивает их число в как минимум 1793 человека — о 1559 случаях писали в СМИ, еще 234 человека, предположительно, находятся под стражей в Луганской области. «Настоящее время» со ссылкой на правозащитников пишет, что счет может идти «на тысячи, возможно, что и на десятки тысяч».