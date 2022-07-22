В Стамбуле подписали соглашения об экспорте украинского зерна

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В Стамбуле подписаны соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщает ТАСС.

Сначала соглашение с Турцией и ООН подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Через несколько часов аналогичный документ с Турцией и ООН подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Прямого соглашения между собой Москва и Киев не подписывали.

Со стороны Турции документы подписал министр обороны Хулуси Акар, со стороны ООН — генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

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Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна. После начала войны Россия захватила или заблокировала порты в Черном море, через которые Украина вывозила основную часть продовольствия. В ООН говорили, что это угрожает всему миру голодом. 13 июля Украины и Россия при посредничестве ООН и Турции начали переговоры об экспорте украинского зерна.

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