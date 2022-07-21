Война Сто сорок восьмой день

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июля можно почитать здесь.

Главные новости:

Директор ЦРУ сообщил, что, по данным американских спецслужб, в Украине погибли около 15 тысяч российских военных. Потери украинской стороны, по его словам, сопоставимы.

«Газпром» возобновил поставки газа в Германию по «Северному потоку».

В Пентагоне заявили, что США и союзники передадут Украине 20 ракетных систем HIMARS.

Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России.

По данным и , ЧВК Вагнера завербовала в российских колониях около 200 человек.

Кредиторы Украины приостановили обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, что позволит Украине избежать дефолта.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!