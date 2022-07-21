Война Сто сорок восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 июля можно почитать здесь.
Главные новости:
- Директор ЦРУ сообщил, что, по данным американских спецслужб, в Украине погибли около 15 тысяч российских военных. Потери украинской стороны, по его словам, сопоставимы.
- «Газпром» возобновил поставки газа в Германию по «Северному потоку».
- В Пентагоне заявили, что США и союзники передадут Украине 20 ракетных систем HIMARS.
- Евросоюз согласовал седьмой пакет санкций против России.
- По данным «Важных историй» и «Руси сидящей», ЧВК Вагнера завербовала в российских колониях около 200 человек.
- Кредиторы Украины приостановили обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, что позволит Украине избежать дефолта.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
Российская армия и вооруженные силы сепаратистов продолжают небольшие атаки вдоль линии фронта в Донбассе. Пророссийские силы, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины — Углегорской ТЭС, расположенной в 50 километрах к северо-востоку от Донецка.
Россия отдает приоритет захвату критически важных объектов украинской инфраструктуры, таких как электростанции. Однако, вероятно, Россия также пытается совершить прорыв в районе Углегорска, пытаясь набрать скорость на южном направлении для продвижения к ключевым городам — Краматорску и Славянску.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Директор ЦРУ заявил, что в Украине погибли около 15 тысяч российских военных
Глава ЦРУ Уильям Берн сообщил, что, по оценкам американских спецслужб, с начала вторжения в Украину погибли около 15 тысяч российских военных, еще около 45 тысяч получили ранения. Потери украинской стороны, по словам Берна, которые приводит Reuters, чуть меньше, но тоже «очень значительные».
Ни Россия, ни Украина не публикуют на регулярной основе данные о своих потерях, сообщая лишь о своей оценке потерь противника.
15 июля «Медиазона» и «Би-би-си», отслеживающие данные о гибели российских военных по открытым источникам, сообщали, что в Украине убиты более 4700 российских военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Минфин США планирует установить потолок цен для российской нефти к декабрю
Страны «Большой семерки» в июне обсуждали установление предельной цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ и, таким образом, возможность Москвы финансировать военные действия в Украине. Минфин США объявил, что потолок цен на российскую нефть собираются установить к декабрю.
Власти России ранее заявляли, что при попытке ограничить цены на нефть они прекратят ее поставки на мировой рынок, что приведет к резкому росту цен.
«Газпром» возобновил поставки газа в Германию по «Северному потоку»
Газопровод возобновил работу 21 июля после плановой остановки на десять дней. В Евросоюзе высказывали опасения, что «Газпром» не включит газопровод в указанный срок. При этом в полную силу газопровод пока не заработал. Как сообщил лава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, объем поставок газа по трубопроводу составляет 530 ГВт/ч — это 30% от полной загрузки «Северного потока».
Михаил Мишустин занимает пост премьер-министра больше двух с половиной лет — несмотря на постоянно появляющиеся слухи о скорой отставке. Всю свою карьеру Мишустин работал над имиджем эффективного управленца, но после 24 февраля, как вспоминают источники «Медузы», чиновник просто «потерялся». По их словам, премьер не знал, что Владимир Путин планировал полномасштабную войну с Украиной. О том, как пять месяцев российского вторжения изменили работу и публичный образ Мишустина, рассказывает спецкор «Медузы» Андрей Перцев.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями войны в Украине, которая идет уже 148-й день, и всем, что с ней связано. Спасибо, что вы с нами!