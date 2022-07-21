Компьютерные программы умеют предсказывать исход боевых действий. Одна из них спрогнозировала, что российская армия не возьмет Киев в начале войны The Economist рассказал о таких технологиях

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John Moore / Getty Images

24 февраля российские войска вторглись в Украину и вскоре дошли до Киева, но через месяц отступили под предлогом изменившихся приоритетов в боевых действиях. Считается, что российские командование не ожидало серьезного сопротивления и планировало захватить столицу Украины за несколько дней, но каковы были шансы на успех такой амбициозной операции? Американская программа Major Combat Operations Statistical Model (MCOSM), которая рассчитывает возможный исход сражений, оценила вероятность успеха российской армии на два балла из возможных семи. Журнал The Economist рассказывает, как работают такие технологии.

MCOSM — одна из самых значительных разработок в сфере военного прогнозирования. Ее создали инженеры военно-морских сил США. Алгоритм программы основан на данных 96 сражений и военных кампаний за последние 100 с лишним лет. Создатель симулятора, профессор Военно-морского колледжа Джон Чарнеки заявил, что в руках опытного пользователя программа делает семь верных предсказаний из 10.

Для симуляции того или иного сражения пользователь должен внести в MCOSM 30 значений. Они включают уровень подготовки каждой из сторон конфликта, огневой мощи, мобильности, логистики, разведки, а также способности принятия решений, упорядочивания и синхронизации операции.

MCOSM является программой детерминированного типа — одни и те же значения дают одинаковый результат. Другой тип — вероятностный. В пример The Economist приводит BRAWLER, симулятор воздушных боев, разработанный американской оборонной фирмой ManTech.

В этой программе можно запускать один и тот же сценарий много раз, получая при этом разные результаты. Это позволяет установить, к примеру, какие именно маневры, погода, высота или иные переменные повысят шансы уклонения истребителя F-16 от российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Помимо этого, разработчики BRAWLER занимаются моделированием «мозга пилота», что позволяет их симуляции учитывать ментальные и культурные особенности виртуального пилота, а также отвлекающие факторы и когнитивную нагрузку во время боевого вылета.

Транснациональная компания Bohemia Interactive Simulations (BISim) работает над другим проектом — целой «оборонной метавселенной». Создатели проекта заявляют, что программа сможет моделировать действия и их последствия для огромного числа людей и объектов: от солдат, танков, кораблей и самолетов до зданий, машин, вышек мобильной связи, растительности и даже количества боеприпасов у отдельного бойца. Также симулятор в своих расчетах будет учитывать не только реальное расположение объектов, полученное со спутников и самолетов-разведчиков, но и погодные условия, что позволит просчитать даже застревание танка в грязи.

Бывший глава BISim Пит Моррисон, который сейчас занимается коммерческой стороной проекта, заявил, что детализация будет доходить до просчета траектории полета каждой отдельной пули, включая рикошеты. «Проведите несколько сотен симуляций пересечения войсками участка вражеской территории, и расчет потерь научит вас, как не надо это делать», — сказал Моррисон.

При всей сложности таких программ и огромном количестве переменных, которые они учитывают, война в Украине показала, что они несовершенны. Воля украинцев к сопротивлению российской агрессии оказывает большее влияние на ход войны, чем ожидала команда специалистов военного Исследовательского и аналитического центра в Канзасе, заявила его глава Памела Блехингер.

Хотя MCOSM не учитывает такой параметр как «воля к борьбе», The Economist все же попросил создателя программы Джона Чарнеки предсказать, чем закончится второй этап войны в Украине, который характеризуется массированным применением артиллерии. Чарнеки внес в программу актуальную информацию, включая нехватку оружия у Украины и возросшие способности России в области управления войсками и обработки информации. Результатом симуляции стал пат — пять баллов из семи на успех для каждой из сторон конфликта.

Впрочем, к результатам симуляций нужно относиться осторожно, считает сотрудник Военно-морского аналитического центра Эндрю Илачински. «Присвоение числовых значений человеческой психологии и военным ноу-хау в лучшем случае субъективно, а в худшем нереально, — сказал Илачински. — Как в старой поговорке — все модели неправильны, но некоторые полезны».

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