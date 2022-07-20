Война Сто сорок седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июля можно почитать здесь, посмотреть главные фотографии дня — тут.
Главные новости последних часов:
- Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения» против «Википедии». Теперь поисковики должны будут маркировать ее как нарушителя российского законодательства.
- Сергей Шойгу проинспектировал позиции группировки «Запад». Впервые названо имя ее командующего — это генерал-лейтенант Андрей Сычевой.
- Власти ЕС предложат странам-участницам добровольно сократить потребление газа на 15%.
- Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва «почти договорились» по ситуации с зерном.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения» в отношении «Википедии»
Теперь российские поисковые системы будут обязаны указывать в онлайн-выдаче, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.
Свое решение в ведомстве объяснили тем, что в «Википедии» «остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины».
Пророссийские власти Херсона объявили о закрытии моста через Днепр из-за украинских обстрелов
Как заявил замглавы временной пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, за дня дня по Антоновскому мосту было выпущено 12 ракет. В результате обстрелов никто не пострадал; само мост получил четыре повреждения.
Как утверждает Стремоусов, обстрелы производятся из систем HIMARS.
Антоновский мост — единственная стационарная переправа через Днепр вблизи Херсона.
Генпрокуратура РФ признала «нежелательным» эстонский «Фонд открытой Эстонии»
По версии ведомства, его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Минобороны впервые назвало имя командующего группировкой «Запад»
Это было сделано в ходе визита в расположение группировки Сергея Шойгу. В официальном сообщении ведомства говорилось, что министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого.
Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной
Как пояснили в Дамаске, это сделано на основе принципа взаимности. Киев еще в конце июня пошел на аналогичный шаг, после того как Сирия признала ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский тогда заявлял, что теперь Сирии надо приготовиться к еще большему санкционному давлению.
«Окно возможностей» для контрнаступления Украины сужается из-за вероятной аннексии занятых Россией территорий
Об этом пишут в ежедневном отчете аналитики американского Института изучения войны. Они полагают, что после проведения референдумов в оккупированных регионах и официального включения их в состав РФ Владимир Путин может прямо или косвенно заявить, что на них распространяется доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российских территорий.
«Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся», — отмечают аналитики.
Вероятнее всего, считают в Институте изучения войны, голосование может быть проведено 11 сентября, в единый день голосования в РФ. Ранее эту дату неоднократно называли источники «Медузы».
Сергей Шойгу проинспектировал позиции группировки «Запад».
Власти ЕС намерены предложить странам-участницам добровольно сократить потребление газа на 15%
Причиной такого решения агентство Bloomberg называет опасения ЕС из-за возможной полной остановки поставок газа из России.
Еврокомиссия собирается опубликовать соответствующий план 20 июля. Он будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение, а также рыночные меры для экономии газа.
В рамках плана предлагается ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Южнобугском направлении противник поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.
- На Харьковском направлении российские войска продолжают интенсивные обстрелы.
- На Бахмутском направлении российские войска проводят боевые операции с целью создания условий для наступления на Бахмут и Углегорскую ГЭС. Производятся артиллерийские и танковые обстрелы.
- По имеющейся информации, командование Северного флота РФ принимает превентивные меры в связи с низким уровнем дисциплины в частях, участвовавших в боевых действиях на территории Украины.
- В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три ракетоносца.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.