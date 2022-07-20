Война Сто сорок седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 июля можно почитать здесь, посмотреть главные фотографии дня — тут.

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Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения» против «Википедии». Теперь поисковики должны будут маркировать ее как нарушителя российского законодательства.

Сергей Шойгу проинспектировал позиции группировки «Запад». Впервые названо имя ее командующего — это генерал-лейтенант Андрей Сычевой.

Власти ЕС предложат странам-участницам добровольно сократить потребление газа на 15%.

Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва «почти договорились» по ситуации с зерном.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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