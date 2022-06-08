«Новая администрация» Запорожской области анонсировала референдум о вхождении в состав России «в текущем году»
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Референдум в Запорожской области о вхождении в состав России пройдет до конца года, соответствующее решение уже принято. Об этом РИА Новости заявил Владимир Рогов, член «военно-гражданской администрации области», сформированной во время российской оккупации.
«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев», — сказал активист.
Формулировка вопросов предстоящего референдума будет представлена «в ближайшее время», сказал Рогов.
7 июня Запорожскую область посетил замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко — он побывал в Мелитополе. Сразу после этого Галина Данильченко, которую российские государственные СМИ называют «главой военно-гражданской администрации Мелитополя», заявила о начале «подготовки к референдуму». Она не уточняла, о каком референдуме идет речь и в какие сроки он пройдет.
Кириенко стал наиболее высокопоставленным российским чиновником на данный момент, посетившим оккупированные украинские территории. 7 июня он также побывал в Херсоне. Ранее представители «военно-гражданской администрации Херсонской области», сформированной после ее оккупации, также выражали уверенность, что регион вскоре станет частью России.
Согласно российскому закону, иностранное государство или его часть нельзя присоединить к России без согласия руководства этого государства. Поэтому в 2014 году в Крыму сначала приняли декларацию о независимости, а затем устроили референдум о вхождении в состав России.