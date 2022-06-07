Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после его захвата армией РФ, заявила о начале подготовки к референдуму
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Город Мелитополь в Запорожской области, захваченный российскими войсками, посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом заявила Галина Данильченко, которую российские государственные СМИ называют «главой военно-гражданской администрации Мелитополя».
«С рабочим визитом наш город Мелитополь посетил Кириенко Сергей Владиленович. Нам очень приятно было слышать теплые слова о нашем городе <…> Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — заявила Данильченко в видео, опубликованном РИА Новости.
Данильченко не уточнила, о каком именно референдуме идет речь. В конце мая Владимир Рогов, называемый российскими государственными СМИ членом «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области (большая ее часть оккупирована Россией) заявил, что «новые власти» региона возьмут курс на вхождение в состав РФ.
7 июня Сергей Кириенко также посетил Херсон, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич. В посте про визит Кириенко депутат написал, что первый замглавы администрации президента РФ ответил на «ряд наиболее часто возникающих вопросов жителей» — в частности, про выдачу российских паспортов и социальные выплаты.
Кастюкевич также написал в посте, что «включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма». Эта фраза не оформлена как цитата. Является ли она пересказом слов Кириенко, непонятно.
Активист Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области, ранее анонсировал вхождение региона в состав РФ. При этом он заявлял, что «референдумов не будет», а в Кремле говорили, что жители области должны сами «определять свою судьбу».
1 июня секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав России. Говоря о Херсонской и Запорожской областях, Турчак заявил, что «должен быть организован референдум» и что «решение должны принимать сами жители».
Как отмечало «Агентство», на тот момент Турчак стал самым высокопоставленным российским чиновником, который прямо заявил о планах присоединения украинских регионов к России.
Согласно российскому закону, иностранное государство или его часть нельзя присоединить к России без согласия руководства этого государства. Поэтому в 2014 году в Крыму сначала приняли декларацию о независимости, а затем устроили референдум о вхождении в состав России.