Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после его захвата армией РФ, заявила о начале подготовки к референдуму

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Город Мелитополь в Запорожской области, захваченный российскими войсками, посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом заявила Галина Данильченко, которую российские государственные СМИ называют «главой военно-гражданской администрации Мелитополя».

«С рабочим визитом наш город Мелитополь посетил Кириенко Сергей Владиленович. Нам очень приятно было слышать теплые слова о нашем городе <…> Мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму », — заявила Данильченко в видео, опубликованном РИА Новости.

Данильченко не уточнила, о каком именно референдуме идет речь. В конце мая Владимир Рогов, называемый российскими государственными СМИ членом «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области (большая ее часть оккупирована Россией) заявил, что «новые власти» региона возьмут курс на вхождение в состав РФ.

7 июня Сергей Кириенко также посетил Херсон, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Кастюкевич. В посте про визит Кириенко депутат написал, что первый замглавы администрации президента РФ ответил на «ряд наиболее часто возникающих вопросов жителей» — в частности, про выдачу российских паспортов и социальные выплаты.

Кастюкевич также написал в посте, что «включение Херсонской области в состав России будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма» . Эта фраза не оформлена как цитата. Является ли она пересказом слов Кириенко, непонятно.

Активист Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области, ранее анонсировал вхождение региона в состав РФ. При этом он заявлял, что «референдумов не будет», а в Кремле говорили, что жители области должны сами «определять свою судьбу».

1 июня секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил РИА Новости, что Херсонская и Запорожская области, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав России. Говоря о Херсонской и Запорожской областях, Турчак заявил, что «должен быть организован референдум» и что «решение должны принимать сами жители».

Как отмечало «Агентство», на тот момент Турчак стал самым высокопоставленным российским чиновником, который прямо заявил о планах присоединения украинских регионов к России.

Согласно российскому закону, иностранное государство или его часть нельзя присоединить к России без согласия руководства этого государства. Поэтому в 2014 году в Крыму сначала приняли декларацию о независимости, а затем устроили референдум о вхождении в состав России.

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