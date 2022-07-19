Война Сто сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Число погибших при российском ударе по городу Винница увеличилось до 25 человек.
- МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «кадровой ревизии» в СБУ. Он анонсировал увольнения 28 сотрудников службы из-за неудовлетворительных результатов работы.
- Чиновника из Вологды объявили новым главой правительства оккупированной Запорожской области.
- The Moscow Times рассказало о 300 военных из Дагестана, отказавшихся воевать. Некоторые из них вернулись домой с обморожениями.
- Российские журналисты сообщили об обстреле Новой Каховки во время визита Сергея Кириенко. Он не пострадал.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что сегодня рано утром с территории Украины обстреляли село Новые Юрковичи. Жертв и пострадавших нет, поврежден участок автодороги.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
После начала российского вторжения в Украину власти приграничных российских регионов, включая Брянскую область, регулярно сообщают об обстрелах с украинской территории.
Число погибших при российском ударе по городу Винница увеличилось до 25 человек
Сегодня умерла врач-невролог Наталья Фальштынская, которая работала в клинике «Нейромед» и пострадала во время ракетного удара 14 июля. Об этом сообщил глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов.
14 июля российские войска нанесли ракетный удар по одной из центральных площадей Винницы. Ракеты попали в Дом офицеров, медицинский центр, офисное здание, магазин и десятки ближайших жилых домов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел города терактом против мирного населения.
Минобороны РФ подтвердило удар по Виннице. В ведомстве заявили, что целью атаки был Дом офицеров, где, как утверждает министерство, проходило совещание украинского командования и иностранных поставщиков вооружений.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Харьковском направлении российские войска безуспешно пытались провести разведку боем в районе села Уды.
- На Славянском направлении российская авиация нанесла удар в районе Гусаровки, после чего началось наступление на это село. ВСУ отбили атаку противника.
- На Краматорском направлении военные РФ безуспешно наступали в районе Спорного. Россияне пытаются наступать в направлении Григоровки. Бои продолжаются.
- На Бахмутском направлении украинские военные отбили наступление в районе населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и на территорию Углегорской ТЭС.
- Российское командование бросает военнослужащих «неславянских национальностей» в самые рискованные атаки, из-за чего среди них растет недовольство.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Генпрокуратуре ДНР назвали фейком сообщения о гибели 300 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
Начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко заявил РИА Новости, что во время следственных действий в помещениях разрушенного театра обнаружили останки 14 человек.
«Запах тухлого мяса», который многие жители чувствовали после взрыва в окрестностях театра, Куцурубенко объяснил «залежами рыбы в подвале, которую использовали для приготовления пищи для пункта питания».
Кроме того, по словам представителя Генпрокуратуры ДНР, к моменту взрыва в театре «фактически не оставалось мирных жителей», а украинские военные якобы оборудовали там огневые точки.
Накануне власти самопровозглашенной ЛНР заявили, что взрыв в драматическом театре Мариуполя произошел из-за детонации взрывчатки, которую в здание якобы принесли украинские военные и волонтеры. По словам представителя ЛНР, из-за случившегося погибли трое волонтеров и 11 украинских военных.
Проверить слова представителей самопровозглашенных республик невозможно, поскольку Мариуполь находится под контролем российских войск.
16 марта в Мариуполе обстреляли драматический театр, в котором укрывались мирные жители. По данным местных властей, погибли около 300 человек, по расчетам Associated Press — до 600 человек. Власти Украины обвинили в случившемся российскую армию. В Минобороны РФ заявили, что за обстрелом стоят «украинские националисты».
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
В марте Следственный комитет РФ возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии. Расследование начали после того, как Гордон в телеэфире призвал начать против России «агрессивную войну с использованием ядерного оружия».
В апреле журналиста включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
Фрагменты интерьеров в разрушенных жилых домах в районе Салтовка, Харьков. 18 июля
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Феликс Редька вместе с семьей живет в приграничном украинском городе Сумы. Ему 24 года, до войны он занимался организацией концертов российских стендаперов в Украине и нередко выступал сам.
В конце марта 2022-го, когда вокруг города еще стояли российские войска, Редька вместе с другими украинскими комиками — Константином Яценко и Ильей Глущенко — организовал стендап-концерт в сумском бомбоубежище. Теперь он ездит с туром по стране — и пытается рассмешить людей в то время, как Россия продолжает обстреливать украинские города.
«Медуза» поговорила с Редькой о том, над чем сегодня смеются украинцы. А еще — об украинском взгляде на молчащих о войне россиян.
Зеленский подал представление в Верховную раду на увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщает «Страна». Накануне украинский лидер подал представление на увольнение главы СБУ Ивана Баканова.
17 июля Баканов и Венедиктова были отстранены от должностей на время проведения расследования о связях сотрудников этих ведомств с российскими спецслужбами.
Главные новости за ночь:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СБУ проводится кадровая ревизия. Он анонсировал увольнения 28 сотрудников службы из-за неудовлетворительных результатов работы.
- В новый пакет санкций Евросоюза включат персональные ограничения в отношении первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, а также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, узнал телеканал «Настоящее время».
- Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с «С» («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт» или дефолт по отдельным обязательствам).
- США пригрозили Ирану новыми санкциями, если он передаст России беспилотники. Ранее Вашингтон говорил, что в июне и июле российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране для изучения боевых беспилотников. В Тегеране и Москве планы о сотрудничестве по вооружению отрицали.
- При полном уходе из России западные ретейлеры одежды потеряют не менее 760-800 миллионов долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аудиторов.
Украинские власти также сообщили о новых ударах по городу Никополь в Днепропетровской области
Как отмечает издание «Страна», в последнее время российские силы ежедневно обстреливают город, который находится на правом берегу Днепра. Левый занят войсками РФ.
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские военные выпустили по городу около 40 ракет. В результате есть разрушения на двух промышленных предприятиях, начался пожар.
О пострадавших пока ничего не известно.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В результате ночного обстрела Одесской области пострадали шесть человек, в том числе ребенок
По словам спикера областной военной администрации Сергея Братчука, в ночь на 19 июля российские военные выпустили по Одесской области 7 ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Одну из них сбило ПВО. Другие шесть попали по селу, название которого не приводится.
«В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры», — рассказал Братчук.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями 146-го дня войны в Украины. Спасибо, что вы с нами.