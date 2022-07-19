Война Сто сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 июля можно почитать здесь.

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Число погибших при российском ударе по городу Винница увеличилось до 25 человек.

МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «кадровой ревизии» в СБУ. Он анонсировал увольнения 28 сотрудников службы из-за неудовлетворительных результатов работы.

Чиновника из Вологды объявили новым главой правительства оккупированной Запорожской области.

The Moscow Times рассказало о 300 военных из Дагестана, отказавшихся воевать. Некоторые из них вернулись домой с обморожениями.

Российские журналисты сообщили об обстреле Новой Каховки во время визита Сергея Кириенко. Он не пострадал.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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