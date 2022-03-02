H&M приостановила все продажи в России

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Шведская сеть по торговле одеждой H&M Group решила приостановить все продажи в России из-за войны в Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

«H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников», — заявила компания.

Российский сайт H&M перестал работать. Сейчас на его главной странице сообщается: «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но скоро вернемся».

Поддержите «Медузу». Сейчас. Это критически важно Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!

H&M Group управляет не только одноименной сетью, но также брендами COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound. Всего под управлением группы находится 54 онлайн-магазина и 4,8 тысячи бутиков в 75 странах. В России работает более 150 магазинов H&M.

H&M Group и другие западные компании стали ограничивать или прекращать работу в России после российского вторжения в Украину и введенных из-за этого санкций.

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