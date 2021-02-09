В России против H&M возбудили дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело в отношении российского представителя розничной сети H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 миллиарда рублей (42 миллиона долларов). Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство Bloomberg.

Российское подразделение H&M обвиняют в том, что компания не упомянула в своих декларациях часть лицензионных сборов, уплачиваемых материнской компании в Швеции при импорте товаров в 2016-2019 годах. Уголовное дело возбудили в декабре 2020 года; ранее о нем не сообщалось.

В 2019 году, по данным источника Bloomberg, компания H&M заплатила 3,1 миллиарда рублей, чтобы покрыть несоответствие, обнаруженное при аудите. По словам собеседника агентства, в рамках уголовного дела компании может грозить штраф, который вдвое превышает выявленное несоответствие, и тюремное заключение для топ-менеджеров.

В пресс-службе H&M в Стокгольме подтвердили, что в отношении российского подразделения проводят расследование, не приведя других подробностей. В Федеральной таможенной службе это пока не комментировали.

В России работает 155 магазинов H&M. За финансовый год, который завершился 30 ноября, компания заработала в России .