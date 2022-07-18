Телеканал «Дождь» объявил о возобновлении вещания

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Телеканал , приостановивший вещание через несколько дней после начала вторжения России в Украину, объявил о возвращении в эфир.

Из сообщения в телеграм-канале "Дождя" следует, что телеканал возобновит вещание 18 июля в 20:00 выпуском новостной программы «Здесь и сейчас». Ссылка на будущую трансляцию прикреплена к посту.

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева в интервью «Холоду», которое вышло 16 июля, говорила, что на первом этапе телеканал будет вещать только в ютьюбе и только несколько часов в день.

Большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов, и я надеюсь, что наша аудитория нас поймет и простит, что мы с первого дня не будем 24/7.

У "Дождя", также сообщила Синдеева, будет одна — европейская — компания, с филиалами в разных странах.

Телеграм-канал «ЗаТелеком» сообщает, что "Дождь" после возобновления вещания можно будет смотреть не только в ютьюбе, но и на Kartina.TV, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле и Грузии у ряда операторов интернет-телевидения.

"Дождь" приостановил вещание в России 3 марта. За два дня до этого сайт «Дождя» заблокировали в России за распространение якобы недостоверных данных о российской «спецоперации» в Украине.

После начала войны в России почти все независимые СМИ были вынуждены закрыться. Некоторые журналисты покинули Россию и теперь работают в других странах (так, например, появилась «Новая газета. Европа»), а некоторые перешли на другие платформы (например, редакция закрытой радиостанции «Эхо Москвы» выпускает программы на ютьюб-канале «Живой гвоздь»).