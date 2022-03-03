Еще одно видео, которое останется в истории: Наталья Синдеева объявляет о приостановке работы «Дождя»

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Генеральный директор и основатель «Дождя» (признан «иноагентом») Наталья Синдеева объявила 3 марта о приостановке работы телеканала. «Такого тяжелого решения еще в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому при принятии завтра закона [о фейках] работа будет практически невозможна. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — заявила она в последнем выпуске новостей, вышедшем на ютьюб-канале "Дождя". 1 марта сайт телеканала был заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры за то, что журналисты якобы распространяли недостоверные данные о российской «спецоперации» в Украине, а также материалы, призывающие к экстремизму.

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