На приморского депутата Леонида Васюкевича, выступавшего против войны, составили протокол о «дискредитации» армии. Ранее его исключили из фракции КПРФ

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На депутата законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича составлен административный протокол о «дискредитации» армии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку дел Фрунзенского районного суда Владивостока. Начало рассмотрения административного дела назначено на 20 июля.

Как пояснил изданию Васюкевич, протокол на него составили за открытое обращение к президенту РФ с требованием прекратить «специальную военную операцию» в Украине, которое депутат зачитал 27 мая на заседании законодательного собрания Приморского края.

«Я с такими выводами не согласен, буду настаивать на оправдании. В моих словах не было дискредитации вооруженных сил», — сказал Васюкевич.

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Обращение к Путину подписал и еще один депутат законодательно собрания Приморского края Геннадий Шульга. Однако на него, рассказал Васюкевич, протокол об административном нарушении не составили, так как Шульга обращение не зачитывал.

Васюкевич также сообщил, что получил ответ на свое обращение из администрации президента, но не стал раскрывать его содержание.

Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга входили во фракцию КПРФ в законодательном собрании Приморского края. После открытого обращения к Путину их из фракции исключили. «Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют», — объяснил такое решение глава фракции Анатолий Долгачев.

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