«Они для нас теперь политические трупы». Приморских депутатов, протестовавших против войны, исключили из фракции КПРФ

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Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, выразивших протест против вторжения в Украину, исключили из фракции КПРФ за действия, дискредитирующие партию, пишет «Коммерсант».

Исключение Васюкевича и Шульги фракция КПРФ одобрила на заседании во вторник после соответствующей рекомендации бюро Приморского крайкома партии.

«Эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах, — заявил первый секретарь крайкома, руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев.— Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому мы исключили их только из состава фракции».

Самих депутатов, выступивших против войны, на заседание не позвали. Долгачев объяснил это так:

«Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей».

Официальная позиция КПРФ, подчеркнул он, поддержка «действий наших вооруженных сил по денацификации Украины».

27 мая Леонид Васюкевич и Геннадий Шульга зачитали на заседании законодательного собрания Приморского края открытое обращение к президенту РФ с требованием прекратить «специальную военную операцию» в Украине. Депутатов лишили права голоса, а губернатор региона Олег Кожемяко, присутствовавший на этом заседании, назвал Васюкевича «изменником» и призвал вывести его из зала вместе с Шульгой. Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев сразу же заявил, что Васюкевич и Шульга устроили несогласованный демарш и пообещал принять «самые жесткие меры».

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