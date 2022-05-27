В Приморье депутаты от КПРФ потребовали от Путина прекратить «спецоперацию» в Украине. Их лишили права голоса

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На заседании законодательного собрания Приморского края депутат от КПРФ Леонид Васюкевич зачитал обращение к президенту России с требованием прекратить «специальную военную операцию» в Украине.

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — заявил Васюкевич. По его словам, помимо него обращение подписали депутаты Наталья Кочугова, Александр Сустов и Геннадий Шульга.

Видеозапись выступления Васюкевича опубликовал телеграм-канал Newsbox24.tv (депутат Шульга является основателем этого проекта). Как следует из записи, Васюкевича все время пытались перебить — Newsbox24.tv говорит, что это был председатель заксобрания Александр Ролик.

Присутствовавший в зале губернатор Приморья Олег Кожемяко, как пишет «Коммерсант», назвал Васюкевича «изменником» и призвал вывести его из зала вместе с Шульгой, который поддержал коллегу. В результате обоих коммунистов лишил права голоса на заседании. Лидер фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал выступление своих товарищей несогласованным демаршем и пообещал принять «самые жесткие меры», сообщает газета.

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