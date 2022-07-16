В США рассказали, что российские чиновники дважды посещали аэродром в Иране для изучения боевых беспилотников

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Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129. Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По данным США, в июне и начале июля посетили аэродром к югу от Тегерана, где им продемонстрировали беспилотники, которые способны нести высокоточные ракеты.

«Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе боевых», — рассказал Салливан в интервью CNN.

Белый дом предоставил телеканалу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны эти беспилотники в Кашане во время июньского визита российской делегации.

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11 июля Белый дом со ссылкой на разведданные уже сообщал, что Иран собирается поставить России беспилотники, которые могут использоваться в боевых действиях в Украине, а также готовится обучать российских солдат, как ими управлять.

В Иране поставку беспилотников отрицали. 15 июля глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал сообщения об этом «безосновательными». По его словам, Иран выступает против любых действий, которые могут привести к экскалации конфликта.

В апреле британская газета The Guardian писала, что Россия получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине с помощью контрабандистов из Ирана. По данным издания, Тегеран передал Москве зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300.

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