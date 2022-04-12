The Guardian: Россия получила оружие из Ирака через контрабандные сети Ирана
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Россия получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине с помощью контрабандистов из Ирана, утверждает британская газета The Guardian. Издание узнало об этом от неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.
Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее Тегеран купил у Москвы, заявил источник газеты, помогавший организовать перевозку.
26 марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты. Иранские военные отправили груз по морю в Россию, рассказал командир подразделения, отвечавшего за перевозку через границу. 1 апреля Силы народной мобилизации переправили в Иран две реактивных системы залпового огня Astros II производства Бразилии.
В эти дни, по данным The Guardian, три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, пересекли Каспийское море из города Бендер-Энзели в Иране до Астрахани в России. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два — под флагом России.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
Санкции Запада против России, введенные из-за вторжения в Украину, включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
4 апреля Минобороны Украины заявило, что Россия использует территорию Грузии для контрабанды товаров, попавших под санкции, в том числе военного назначения. По данным ведомства, грузинским спецслужбам дали указание не мешать контрабандистам. Власти Грузии это отрицают.
В марте власти России попросили Китай предоставить военную технику, чтобы поддержать российское военное вторжение в Украину, утверждали источники западных СМИ в правительстве США. Белый дом предупредил власти КНР о последствиях материальной поддержки России в войне.