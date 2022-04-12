The Guardian: Россия получила оружие из Ирака через контрабандные сети Ирана

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Россия получила из Ирака оружие и боеприпасы для войны в Украине с помощью контрабандистов из Ирана, утверждает британская газета The Guardian. Издание узнало об этом от неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.

Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее Тегеран купил у Москвы, заявил источник газеты, помогавший организовать перевозку.

26 марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты. Иранские военные отправили груз по морю в Россию, рассказал командир подразделения, отвечавшего за перевозку через границу. 1 апреля Силы народной мобилизации переправили в Иран две реактивных системы залпового огня Astros II производства Бразилии.

В эти дни, по данным The Guardian, три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, пересекли Каспийское море из города Бендер-Энзели в Иране до Астрахани в России. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два — под флагом России.

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Санкции Запада против России, введенные из-за вторжения в Украину, включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

4 апреля Минобороны Украины заявило, что Россия использует территорию Грузии для контрабанды товаров, попавших под санкции, в том числе военного назначения. По данным ведомства, грузинским спецслужбам дали указание не мешать контрабандистам. Власти Грузии это отрицают.

В марте власти России попросили Китай предоставить военную технику, чтобы поддержать российское военное вторжение в Украину, утверждали источники западных СМИ в правительстве США. Белый дом предупредил власти КНР о последствиях материальной поддержки России в войне.

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