Россия, по данным властей США, запросила военную помощь у Китая

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Власти России попросили Китай предоставить военную технику, чтобы поддержать российское военное вторжение в Украину, сообщили Finanсial Times и The New York Times, ссылаясь на слова неназванных источников в правительстве США.

По их словам, Россия запрашивает у Китая военную технику и другую помощь с самого начала войны с Украиной. Источники FT сказали, что у России к середине третьей недели войны заканчиваются некоторые виды вооружений.

NYT отмечает, что, по словам одного из источников в правительстве США, Россия также попросила Китай о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять последствиям экономических санкций.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собирается 14 марта встретиться в Риме с китайским дипломатом Ян Цзечи. По данным источников FT, Салливан намерен предупредить Китай, что любые попытки помочь России в войне или уходе от санкций будут иметь последствия.

Белый дом и посольство Китая в Вашингтоне не комментировали сообщения СМИ.

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