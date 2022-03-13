Россия, по данным властей США, запросила военную помощь у Китая
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Власти России попросили Китай предоставить военную технику, чтобы поддержать российское военное вторжение в Украину, сообщили Finanсial Times и The New York Times, ссылаясь на слова неназванных источников в правительстве США.
По их словам, Россия запрашивает у Китая военную технику и другую помощь с самого начала войны с Украиной. Источники FT сказали, что у России к середине третьей недели войны заканчиваются некоторые виды вооружений.
NYT отмечает, что, по словам одного из источников в правительстве США, Россия также попросила Китай о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять последствиям экономических санкций.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собирается 14 марта встретиться в Риме с китайским дипломатом Ян Цзечи. По данным источников FT, Салливан намерен предупредить Китай, что любые попытки помочь России в войне или уходе от санкций будут иметь последствия.
Белый дом и посольство Китая в Вашингтоне не комментировали сообщения СМИ.