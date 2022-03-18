Президент США предупредил председателя КНР о последствиях материальной поддержки России в войне

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Пресс-служба Белого дома рассказала некоторые подробности почти двухчасового разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня.

В частности, сообщает CNN в своем онлайне, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала журналистам:

Президент подробно рассказал о том, каковы будут последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, совершающей жестокие нападения на украинские города и мирных жителей. И это то, за чем мы будем наблюдать, и весь мир будет наблюдать.

При этом Байден, добавила Псаки, не просил Си Цзиньпиня отклонить запрос России. «Китай должен сам принять решение о том, с кем он, и как он хочет войти в учебники истории», — сказала Псаки.

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь провели по видеосвязи первые с ноября переговоры.

Западные источники сообщали, что Россия обратилась к Китаю с просьбой поставить вооружения для использования в войне в Украине. Россия такой запрос отрицает.

Китайское агентство «Синьхуа», сообщая о переговорах, ограничилось заявлением, что председатель КНР в ходе разговора с Байденом сообщил, что «украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть», а также добавил, что «конфликты и конфронтация не в чьих-либо интересах».

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