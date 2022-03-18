Глава КНР на переговорах с президентом США заявил, что «конфликты и конфронтация не в чьих-либо интересах»

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Беседа, сообщает CNN, продолжалась почти два часа. Лидеры двух стран общались впервые с ноября 2021 года.

Содержание разговора ни администрация президента США, ни власти Китая пока не раскрывают.

«Синьхуа» ограничилось заявлением, что председатель КНР в ходе разговора сообщил, что «украинский кризис — это не то, что мы хотим видеть», а также добавил, что «конфликты и конфронтация не в чьих-либо интересах».

«Как постоянные члены Совета безопасности ООН и две ведущие экономики мира, мы должны не только направлять китайско-американские отношения в правильном направлении, но и выполнять свою долю международных обязанностей и работать во имя мира и спокойствия во всем мире», — цитирует главу КНР «Синьхуа».

Перед началом переговоров ожидалось, сообщал Reuters, что Байден призовет лидера КНР не предоставлять России помощь в войне в Украине. По данным западных источников, Россия запросила у Китая вооружение, Кремль это отрицает.

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