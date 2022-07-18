Война Сто сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

В Торецке Донецкой области, который контролирует Украина, из-за обстрела погибли шесть человек.

В офисе президента Украины уточнили, что глава СБУ и генпрокурор не уволены, а отстранены от занимаемых должностей.

Сеть H&M объявила, что окончательно уйдет из России.

Минобороны РФ раскрыло, что группировкой войск «Восток» в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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