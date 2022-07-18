Война Сто сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- В Торецке Донецкой области, который контролирует Украина, из-за обстрела погибли шесть человек.
- В офисе президента Украины уточнили, что глава СБУ и генпрокурор не уволены, а отстранены от занимаемых должностей.
- Сеть H&M объявила, что окончательно уйдет из России.
- Минобороны РФ раскрыло, что группировкой войск «Восток» в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Новой Каховке в Херсонской области, занятой российскими войсками, из-за украинского обстрела пострадали мирные жители. С таким заявлением, как пишет «Интерфакс», выступил Владимир Леонтьев, которого российские СМИ называют «главой временной администрации Каховского района».
«Удар был по окраине Новой Каховки. Попали в частные дома и производства, там их много. 20 минут продолжался обстрел, часть снарядов была сбита. С первой минуты там и скорая, и пожарные», — сказал Леонтьев.
Украинская сторона это не комментировала. СМИ ранее допускали, что артиллерийский удар в Новой Каховке нанесли по складу российских военных.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
17 июля в Виннице хоронили жертв российского ракетного удара по городу в минувший четверг; среди погибших — не меньше 24 человек, в том числе трое детей. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия потеряла более 30% своего наземного наступательного потенциала — 50 тысяч солдат погибли или ранены. Но российские войска продолжают ежедневно обстреливать города и села Украины. «Медуза» показывает главные фотографии сто сорок четвертого дня войны.
Торецк, 18 июля
Утром город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области, который контролируют украинские силы, подвергся обстрелу.
Из-за случившегося полностью разрушен двухэтажный дом, сообщили в госслужбе по ЧС Украины. Погибли шесть человек: пятерых из них нашли под завалами, еще один человек умер в больнице.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил, что главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову не уволили, а лишь отстранили от занимаемых должностей.
«Это связано с тем, что мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников», — заявил Смирнов в эфире телеканала «1+1».
После служебных проверок, говорит представитель офиса Зеленского, президент Украины решит, направлять ли в Верховную Раду представления об увольнении двух высокопоставленных чиновников.
17 июля Владимир Зеленский снял Ивана Баканова с поста главы СБУ из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, повлекших человеческие жертвы. Венедиктову отстранили на основании закона о военном положении, который дает президенту право отстранять должностных лиц.
Зеленский провел самые серьезные кадровые перестановки с начала войны из-за того, что в Украине возбудили 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и «коллаборационной деятельности» в отношении сотрудников прокуратуры, следствия и правоохранительных органов.
Рамзан Кадыров предложил разместить в горах Чечни системы ПВО
Глава Чечни заявил в телеграм-канале, что «на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО». Он предложил разместить базу на месте танковой части в Шалинском районе Чечни.
«От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры», — заявил Кадыров.
Он добавил, что в мире нет никого, кроме России, кто бы выступил против «той адской мерзости, которую распространяет Запад».
«Я очень благодарен нашему верховному главнокомандующему, который принял такое правильное решение и дал возможность нам принять участие в этой священной борьбе против сатанизма. Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО», — сказал глава Чечни.
Военная разведка Великобритании — об участии ЧВК Вагнера в войне
- Россия использовала частную военную компанию Вагнера, чтобы усилить силы на передовой и восполнить нехватку личного состава и потери. ЧВК Вагнера почти наверняка играла центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. В этих боях группа понесла большие потери.
- ЧВК Вагнера снижает стандарты вербовки, нанимая осужденных и людей, ранее внесенных в черный список. Новобранцам доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских войск.
- Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно получил звание Героя России за действия группы в Луганске. В то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военачальников, это, вероятно, усугубит недовольство между военными и ЧВК Вагнера. Также это может негативно сказаться на моральном духе российских военных.
Утром украинские войска нанесли ракетные удары по городу Новая Каховка в Херсонской области, занятому российскими силами. В городе сработала система ПВО, но «есть попадания», сообщили РИА Новости местные власти.
В сети публикуют видео, на котором, как утверждается, показан момент артиллерийского удара по складу российских военных.
В условиях войны невозможно оперативно проверить сообщения, поступающие из зоны боевых действий.
17 июля Канада отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens, необходимую для подачи газа по «Северному потоку — 1», утверждают источники «Коммерсанта». По их словам, из Германии турбину перевезут на пароме в Хельсинки, а оттуда — в Россию.
С 16 июня «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку — 1» до 40% от номинальной мощности, объяснив это тем, что из-за санкций из Канады не получается вернуть турбину, находившуюся там на ремонте.
Шведская сеть H&M объявила, что окончательно уйдет из России. Но перед этим временно откроет магазины для распродаж.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что четких временных сроков проведения «специальной военной операции» нет.
«У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное — эффективность выполнения этой операции», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
20 июля в Москве проверят систему оповещения о ЧС
В этот день с 10:40 до 12:00 в разных районах города включат сирены оповещения и громкоговорители, через которые станут передавать сообщение «Внимание всем!» Системы оповещения в каждом случае будут работать не более одной минуты.
Автор украинской патриотической песни о беспилотнике «Байрактар» Тарас Боровок выпустил новую песню — о реактивной системе HIMARS.
В Екатеринбурге на митинге в поддержку «спецоперации» задержали женщину, крикнувшую «Нет войне!»
Как сообщает Itʼs My City, женщину задержали у гостиницы «Космос», где проходил митинг «Единой России» в поддержку боевых действий в Украине. Местная жительница Надежда Сайфутдинова вышла на сцену перед собравшимися и крикнула «Нет войне». Ведущий попытался ее перебить, крикнув в ответ «Россия — это сила!».
Надежда Сайфутдинова ранее провела в Екатеринбурге одиночный антивоенный пикет, в котором она участвовала с зашитым ртом. Сейчас, по ее словам, она не собиралась устраивать акцию — она просто шла мимо и эмоционально отреагировала на происходящее.
Социолог Лев Гудков — о том, почему многие россияне смирились с войной и продолжают поддерживать власть
По данным закрытого опроса ВЦИОМа, о котором стало известно «Медузе», 30% россиян считают, что войну в Украине нужно немедленно остановить, — но 57% настаивают на ее продолжении. По данным «Левада-центра», процент поддерживающих власть еще выше — в районе 75%.
В рамках экспертного проекта Re: Russia научный руководитель «Левада-центра» социолог Лев Гудков рассказал, что с 24 февраля российское общество прошло три фазы принятия войны, но процесс осознания последствий и причин происходящего так и не начался. «Медуза» поговорила с Гудковым о том, как менялось восприятие войны в массовом сознании и есть ли у россиян спрос на нового лидера.
Что происходило в регионах Украины ночью и утром
Краматорск, Донецкая область. По словам мэра Александра Гончаренко, утром промышленную зону города обстреляли, предположительно, из реактивных систем залпового огня. О пострадавших или погибших не сообщается.
Николаев. Ночью город подвергся массированному ракетному обстрелу, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким. Несколько ракет попали в автосалон и салон по продаже сельскохозяйственной техники. По предварительной информации, никто не пострадал.
Харьков. Ночью по Киевскому району нанесли артиллерийские удары, утверждает глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома, в другом высотном доме разрушена крыша и технический этаж, а также повреждены квартиры на восьмом и девятом этажах. О пострадавших не сообщается.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Никополь в Днепропетровской области Украины ночью обстреляли из «Градов», заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, ночью по городу выпустили не менее 60 снарядов. Разрушения получили около десяти частных домов, порт, поликлиника, станция переливания крови, предприятие энергетики, газопровод и водопровод.
Ранена женщина 1947 года рождения, ей сделали операцию.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное
- На Донецком направлении российские военные пытаются штурмовать Григоровку к северо-востоку от Северска, бои продолжаются. Украинские военные успешно отбили штурм населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка.
- На Бахмутском направлении российские военные вели штурмовые действия в районах Новолуганского, Углегорской ТЭС и Семигорья, но успеха не имели и отошли.
- Российские военные пытались штурмовать Каменку, Новомихайловку и Угледар Донецкой области, но понесли потери и отошли.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Вечером 17 июля в Глушковском районе Курской области на границе с Украиной слышали взрывы и выстрелы.
Губернатор Курской области Роман Старовойт утверждает, что на границе с Сумской областью Украины слышали выстрелы, потому что российские военные «приступили к выполнению боевых задач в рамках специальной военной операции». Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. Он не привел другие подробности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил группировку «Восток», которая участвует в войне, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Шойгу приказал командующему группировкой «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины.
17 июля Минобороны РФ заявило, что уничтожило в Украине третью с начала месяца ракетную систему залпового огня HIMARS.
Во время войны невозможно оперативно проверить заявления представителей той или иной стороны конфликта.
Харьков, 17 июля
Салтовка в Харькове — один из наиболее пострадавших районов города во время российского вторжения.
Здравствуйте. Начался 145-й день войны в Украине. В этой трансляции «Медуза» будет следить за главными событиями, происходящими в стране и остальном мире.