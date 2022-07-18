Президент Украины назначил исполняющего обязанности главы СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка — первого заместителя председателя СБУ.

Малюк, как пишет «Украинская правда», считается человеком, близким к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову. У Ивана Баканова, занимавшего до недавнего времени пост главы СБУ, и Ермака был давний конфликт за влияние на президента, утверждает издание.

Службу безопасности до 17 июля возглавлял Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского. Он занимал пост главы СБУ с августа 2019 года.

Баканов и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 17 июля были отстранены от должностей на время проведения расследования о связях сотрудников этих ведомств с российскими спецслужбами.

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