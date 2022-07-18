H&M объявила о закрытии бизнеса в России. Перед уходом компания устроит распродажу

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Шведская сеть магазинов одежды H&M полностью сворачивает свой бизнес в России, говорится в пресс-релизе компании.

Из-за российского вторжения в Украину H&M Group уже приостановила с начала марта продажи продукции в России. Решение об окончательном уходе объясняется «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

В рамках процесса ликвидации сеть планирует временно вновь открыть свои физические магазины в России для распродажи оставшихся товаров. Когда это произойдет, пока не сообщается.

Расходы H&M по сворачиванию российского бизнеса составят порядка двух миллиардов шведских крон (190 миллионов долларов), что будет отражено в отчетности компании за третий квартал 2022 года, отмечается в пресс-релизе.

В июне в Приморском крае был подан иск к сети H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. Истцом выступал юрист Дмитрий Качан, утверждавший, что компания ущемляет россиян в праве приобретения одежды на своем сайте. В качестве компенсации он потребовал 700 тысяч рублей. О результатах рассмотрения иска пока не сообщалось.

По оценке Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более 1000 иностранных компаний.

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