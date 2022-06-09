На H&M подали в суд за дискриминацию российских покупателей

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В Спасский районный суд Приморского края подан иск к шведской сети магазинов одежды H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку, сообщает ТАСС.

Истцом выступает руководитель юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан, который утверждает, что компания ущемляет россиян в праве приобретения одежды на своем сайте. В качестве компенсации морального вреда он требует взыскать с H&M 700 тысяч рублей. Заседание суда назначено на 29 июня.

Как говорится в тексте иска, в интернет-магазине на сайте H&M присутствуют товары с отметкой «В наличии» и ценами в рублях, включая доставку, однако при попытке купить товар появляется указание, что его временно невозможно приобрести в этом регионе.

«Я считаю, что действия магазина H&M, в результате которых закрылись магазины исключительно на территории РФ, подвергают дискриминации всех граждан РФ. Я гражданин РФ, я имею право в действующей организации покупать одежду. Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым. Я считаю, что если с фактом закрытия магазинов исключительно на территории РФ по собственной воле, а не из-за вынужденных обстоятельств, смириться, то потребитель окажется в невыгодном положении», — заявил агентству Качан. Своим иском юрист намерен сформировать судебную практику, которой могли бы воспользоваться другие покупатели.

В начале марта H&M Group, являющаяся крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой, остановила все продажи в России из-за войны в Украине. Российский интернет-магазин H&M, как и 155 физических магазинов на территории страны, закрыты.

С начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

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