Перейти к материалам

WSJ рассказала об условиях экспорта зерна из Украины по Черному морю. Турция будет проверять украинские суда в поисках оружия

Источник: The Wall Street Journal

Делегации Украины, России, Турции и ООН на переговорах в Стамбуле 13 июля согласовали ключевые параметры сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей Турции и ООН.

Зерно планируют вывозить из трех украинских портов на украинских судах. Они будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.

Представители Турции будут инспектировать суда в украинских портах, чтобы убедиться, что суда не используют для транспортировки западного оружия в Украину (об этом беспокоится Россия). Кроме того, ООН организует в Стамбуле центр, чтобы отслеживать уровень угрозы для судов.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что

Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Хочу помочьХочу помочь

Источники WSJ подчеркнули, что параметры сделки еще должен согласовать президент России Владимир Путин. Ожидается, что это произойдет 19 июля во время его визита в Тегеран, где он должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Йорюк Исык, военно-морской эксперт из Стамбула, отслеживающий переговоры, сказал, что нужна как минимум пара недель на разминирование, прежде чем коридор сможет открыться, а для круглосуточной работы в нем потребуются минные тральщики. Он сказал, что одним из решений проблем безопасности Украины может стать размещение турецкого или румынского военного корабля возле портового города Одесса (англ. яз.).

The Wall Street Journal

Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна. После вторжения Россия захватила или заблокировала порты в Черном море, через которые Украина вывозила 95% продовольствия. Это угрожает всему миру голодом, заявляли в ООН.

Украина и Россия начали переговоры о вывозе украинского зерна при посредничестве ООН и Турции. 13 июля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна.

13 июля украинская, российская и турецкая делегации, а также представители ООН, обсудили вывоз украинского зерна в Стамбуле. В итоге, как заявила Турция, удалось доcтичь договоренности по основным техническим вопросам, таким как совместный контроль в пунктах отправления и назначения и обеспечение безопасности судоходства на маршрутах транспортировки.

Читайте также

Мир всерьез боится голода из-за того, что в заминированных портах Украины застряли миллионы тонн зерна. Насколько реальна эта угроза? Кое-какие обнадеживающие новости у нас есть

Читайте также

Мир всерьез боится голода из-за того, что в заминированных портах Украины застряли миллионы тонн зерна. Насколько реальна эта угроза? Кое-какие обнадеживающие новости у нас есть

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования