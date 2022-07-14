WSJ рассказала об условиях экспорта зерна из Украины по Черному морю. Турция будет проверять украинские суда в поисках оружия
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Делегации Украины, России, Турции и ООН на переговорах в Стамбуле 13 июля согласовали ключевые параметры сделки по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей Турции и ООН.
Зерно планируют вывозить из трех украинских портов на украинских судах. Они будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.
Представители Турции будут инспектировать суда в украинских портах, чтобы убедиться, что суда не используют для транспортировки западного оружия в Украину (об этом беспокоится Россия). Кроме того, ООН организует в Стамбуле центр, чтобы отслеживать уровень угрозы для судов.
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Источники WSJ подчеркнули, что параметры сделки еще должен согласовать президент России Владимир Путин. Ожидается, что это произойдет 19 июля во время его визита в Тегеран, где он должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Йорюк Исык, военно-морской эксперт из Стамбула, отслеживающий переговоры, сказал, что нужна как минимум пара недель на разминирование, прежде чем коридор сможет открыться, а для круглосуточной работы в нем потребуются минные тральщики. Он сказал, что одним из решений проблем безопасности Украины может стать размещение турецкого или румынского военного корабля возле портового города Одесса (англ. яз.).
Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна. После вторжения Россия захватила или заблокировала порты в Черном море, через которые Украина вывозила 95% продовольствия. Это угрожает всему миру голодом, заявляли в ООН.
Украина и Россия начали переговоры о вывозе украинского зерна при посредничестве ООН и Турции. 13 июля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна.
13 июля украинская, российская и турецкая делегации, а также представители ООН, обсудили вывоз украинского зерна в Стамбуле. В итоге, как заявила Турция, удалось доcтичь договоренности по основным техническим вопросам, таким как совместный контроль в пунктах отправления и назначения и обеспечение безопасности судоходства на маршрутах транспортировки.
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