Глава МИД Украины заявил, что Киев и Москва «в двух шагах» от соглашения по экспорту украинского зерна

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Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту украинского зерна. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью El Pais.

Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с российской позицией. Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, экспорт зерна скоро начнется.

Кулеба отметил, что Россия может допустить экспорт украинского зерна, если решит «показать странам Африки и Азии, что хочет спасти их от нехватки продовольствия».

«Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала [зерно]. Они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход с международных рынков, и это сделает нас сильнее», — добавил Кулеба.

Украина — один из крупнейших в мире поставщиков зерна. После вторжения в страну Россия захватила или заблокировала порты в Черном море, через которые Украина вывозила основную часть продовольствия. Это привело к кризису, который угрожает глобальным голодом, говорили в ООН.

Президент России Владимир Путин заявил в июне, что «проблемы с вывозом зерна из Украины не существует». По его словам, Киев может экспортировать зерно по суше, по Дунаю, через захваченные Россией порты или через оставшиеся под контролем Украины порты Одессы и Николаева, если разблокирует подходы к ним.

Украина и Россия начали переговоры о вывозе украинского зерна при посредничестве ООН и Турции. Накануне Анкара сообщила, что 13 июля делегации всех четырех сторон проведут встречу в Стамбуле, где обсудят безопасный экспорт украинского зерна.

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