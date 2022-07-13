На переговорах в Турции договорились создать координационный центр по экспорту украинского зерна

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

На переговорах делегаций Турции, России, Украины и ООН достигнута договоренность о создании координационного центра по экспорту украинского зерна. Об этом объявил после переговоров глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По словам Акара, также достигнута договоренность по основным техническим вопросам, таким как совместный контроль в пунктах отправления и назначения и обеспечение безопасности судоходства на маршрутах транспортировки.

Представители Украины и России, заявил министр обороны, на следующей неделе проведут еще одну встречу в Турции, на которой, как ожидается, еще раз обсудят все детали и подпишут документы.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российская делегация на переговорах в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по «скорейшему практическому решению» вопроса о возобновлении экспорта зерна из Украины. О каких именно предложениях идет речь, он не уточнил. Глава МИД Украины до начала переговоров сказал, что страны находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту украинского зерна.

Еще о ситуации с экспортом зерна

Мир всерьез боится голода из-за того, что в заминированных портах Украины застряли миллионы тонн зерна. Насколько реальна эта угроза? Кое-какие обнадеживающие новости у нас есть

Еще о ситуации с экспортом зерна

Мир всерьез боится голода из-за того, что в заминированных портах Украины застряли миллионы тонн зерна. Насколько реальна эта угроза? Кое-какие обнадеживающие новости у нас есть