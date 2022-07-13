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Продолжение На переговорах в Турции договорились создать координационный центр по экспорту украинского зерна

Российская делегация на переговорах в Стамбуле представила на рассмотрение пакет предложений по «скорейшему практическому решению» вопроса о возобновлении экспорта зерна из Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. О чем говорится в предложениях российской стороны, он не уточнил.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страны находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту украинского зерна и дальнейшее разрешение этого вопроса зависит только от желания России. Какие-либо параметры возможного соглашения глава МИД Украины также не раскрыл.

13 июля в Стамбуле состоялась первая с конца марта очная встреча делегаций из России и Украины. В переговорах также приняли участие представители Турции и ООН. Предполагалось, что в рамках четырехсторонней встречи участники процесса должны были согласовать условия для безопасного экспорта украинского зерна.

В то же время российские власти отрицают сам факт блокирования украинского зерна. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что «проблемы с вывозом зерна из Украины не существует», а директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявлял, что российская сторона неоднократно подтверждала на всех уровнях, что готова «содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна». Также дипломат добавил, что «российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей».

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